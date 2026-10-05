Policie sbírá DNA kvůli mrtvému miminku: Testování může rozšířit i na muže

Policie sbírá vzorky DNA od žen na Semilsku.
Policie sbírá vzorky DNA od žen na Semilsku.
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Ilustrační foto
Autor: Štěpánka Grofová - 
5. října 2026
12:50

Pátrání po matce novorozence nalezeného mrtvého v kontejneru v Rovensku pod Troskami pokračuje. Kriminalisté už zahájili plošné odběry DNA od místních žen. Pokud jim testování nepomůže, nevylučují, že se později obrátí také na muže.

Od nálezu tělíčka novorozence v Rovensku pod Troskami uplynuly už tři týdny. Kriminalisté mezitím přešli k neobvyklému kroku a začali odebírat biologický materiál místním ženám. Pomocí plošného DNA screeningu se snaží vypátrat matku dítěte.

Odběry se zaměřují na ženy v určitém věkovém rozmezí. Policie přesnější hranici ani počet lidí, které chce prověřit, kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejňuje.

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Tím ale pátrání skončit nemusí. Pokud bude potřeba, kriminalisté mohou screening rozšířit také na muže. „Vyloučené to není. Nejjednodušší je pro nás momentálně hledat matku,“ řekl vyšetřovatel případu Martin Müller pro Seznam Zprávy.

Odběr je dobrovolný

Plošný screening neznamená, že policie může DNA odebrat každému, koho osloví. Účast je dobrovolná a člověk musí se zpracováním biologického materiálu souhlasit. Svůj souhlas navíc může později vzít zpět.

Pokud porovnání ukáže, že vzorek s vyšetřovaným případem nesouvisí, biologický materiál se likviduje. Poskytnutou DNA lze porovnávat pouze se stopami z tohoto konkrétního případu.

Jiná situace by nastala, pokud by kriminalisté zaměřili vyšetřování na konkrétního podezřelého. Odběr biologického materiálu pak upravuje trestní řád a nešlo by už o dobrovolný plošný screening.

Tělíčko leželo v kontejneru

Případ začal 13. září, kdy bylo v Rovensku pod Troskami na Semilsku nalezeno v kontejneru na tříděný odpad tělíčko mrtvého novorozence.

Krajští kriminalisté případ vyšetřují jako zvlášť závažný zločin. Stále pátrají po člověku, který dítě do kontejneru odložil.

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Zdroj: Aktu.cz

Policie sbírá vzorky DNA od žen na Semilsku.
Policie sbírá vzorky DNA od žen na Semilsku.
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Ilustrační foto

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pátránímiminkomatkanovorozenecsmrt dítětepolicieLiberecký krajkontejnerokres SemilyDNAMartin MüllerSemilyRovensko pod Troskami
Štěpánka Grofová
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