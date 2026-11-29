Záchranář Dvořák popsal marnou záchranu mladíka: Srdeční infarkt a otok mozku
Záchranář Marek Dvořák má za sebou už nespočet výjezdů. Ne všechny ale mají šťastný konec. O jednom z posledních z nich se podělil na sociálních sítích. Mladíkovi (26) předávkovanému kratomem se záchranáři snažili pomoci ze všech sil. I tak bohužel zemřel.
Náročný zásah záchranáře Dvořáka čekal krátce po dovolené. Společně se záchranářem Jirkou si na směně povídali o volných dnech, když se najednou rozezněl pager. Na displeji se objevila zpráva o náhlé zástavě oběhu.
Dozvěděli se, že jde o šestadvacetiletého muže, u kterého už probíhala telefonicky asistovaná resuscitace. Posádka proto bez prodlení vyrazila na místo vrtulníkem. Po příletu zjistili, že u mladíka už zasahují pozemní záchranáři.
„Kluk je skvěle zajištěný, zaintubovaný, dostal výboj a rychle rozhodujeme o transportu za kontinuální resuscitace. Cílové pracoviště nám potvrzuje přijetí. Jestli to má přežít, záleží teď na každé vteřině. Děláme jen to nejnutnější, abychom byli co nejdřív ve vzduchu,“ napsal Dvořák na sociálních sítích. Všem na místě přitom vrtalo hlavou, proč měl zdravý mladík zástavu srdce. Po předání připravenému týmu, který ho napojil na mimotělní oběh, přišla špatná zpráva. Mladík po několika hodinách zemřel.
„V krvi zjištěna smrtelná dávka kratomu, srdeční infarkt, selhání srdce, otok mozku s následnou smrtí mozku,“ přiblížil záchranář. „Někde jsou rodiče, kteří ještě ráno měli zdravého syna. A večer už ho nemají. Kvůli neodhadnutí dávky něčeho, o čem vám prodejci tvrdí, že je to neškodná přírodní látka. Pro nás služba končí. Pro tu rodinu to nejhorší teprve začíná,“ řekl nakonec.
K případu se vyjádřil také premér Andrej Babiš. „Prosím vás, mladí, neužívejte kratom. Je to droga, zabíjí to“ uvedl Babiš v příspěvku a připomněl také svůj slib zpřísnit pravidla pro její prodej.
Alarmující čísla
Z posledních dat ze začátku listopadu kvůli předávkování kratomem potřebovalo od dubna do června zdravotní péči 515 lidí. Nejčastěji přitom šlo o pacienty mladší 20 let. Ve více než 60 procentech případů byly zdravotní potíže závažné, přes 330 hlášení pochází z nemocniční péče. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Za loňský rok policie v ČR eviduje 17 úmrtí v souvislosti s úžíváním kratomu.
„Na kratom nelze nahlížet jako na neškodný přírodní produkt. Jeho užívání může mít závažné zdravotní následky, které je třeba brát v úvahu zejména u dospívajících,“ dodala vrchní ředitelka sekce duševního zdraví a závislostí MZd Dita Protopopová.
To mě štve nejvíc. Že musí záchranáři pomáhat i takovým smažkám a narkoušům. 👎