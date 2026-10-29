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Lékař a influencer Dvořák v Hráčích: Kolik kasíruje za spolupráci? A čeští záchranáři jsou frustrovaní kvůli teplotám.
Zdroj: hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica
Marek Dvořák patří mezi nejznámější české záchranáře. Kromě služby v dresu záchranky svým fanouškům na sociálních sítích vysvětluje zásady první pomoci a dlouhodobě upozorňuje na zavádějící tvrzení o zdraví. Tentokrát se zaměřil na pomůcku určenou k odstranění cizího tělesa z dýchacích cest. Podle něj bychom toto zařízení rozhodně kupovat neměli.
Odsávací pomůcka funguje na principu podtlaku, který má pomoci vytáhnout cizí těleso z dýchacích cest člověka, který se dusí. Podle Marka Dvořáka ale zařízení může přinést více problémů než užitku.
„Představte si situaci, že se Vám začne dusit dítě. Nestane se to zřejmě zrovna 3 minuty potom, co Vám přišla domů ta věc, takže ta bude někde schovaná zaprášená ve skříni. V horším případě si na ní vzpomenete a začnete ji hledat... Místo abyste poskytovali účinnou první pomoc, na kterou máte pár desítek vteřin,“ napsal Dvořák v příspěvku na sociálních sítích.
Záchranář upozornil, že v podobných případech záchranáři používají samorozpínací vak s podobnou maskou. Kromě nácviku je ovšem potřeba i správná velikost masky. „Proto to laikům vůbec nedoporučujeme - neumí to utěsnit a nemají správnou velikost,“ dodal ke zmíněné pomůcce.
Účinnost zařízení se podle odborných podkladů dosud nepodařilo dostatečně prokázat. „Kdyby to fungovalo, vozí to každá záchranka, realita je, že to nemá žádná,“ dodal Dvořák nakonec.
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