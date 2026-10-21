Agresor v Lipovci útočil na záchranáře: Sanitku pak blokoval bagr
Záchranáři v obci Lipovec na Slovensku se stali terčem agresivního muže. Ten měl násilím otevřít dveře sanitky a pokusit se vytáhnout řidiče ven. Když chtěla posádka odjet, příjezdovou bránu někdo zamkl a únikovou cestu zablokoval bagr. Zdravotníci museli čekat na policii.
Místo toho, aby zachraňovali životy druhých, museli nejprve bojovat o ten svůj! Záchranáři v obci Lipovec nedaleko slovenského Martina se stali terčem agresivního muže.
Vyhlédl si oběť
K incidentu došlo v neděli 18. října přímo před výjezdovou základnou. Podle organizace „Záchranáři Martin“ si útočník cíleně vybral člena posádky sedícího za volantem. „Vyhlédl si konkrétního záchranáře, který v tu chvíli seděl za volantem služební sanitky. Násilím otevřel dveře a snažil se ho vytáhnout ven,“ popsali záchranáři dramatické chvíle na sociálních sítích.
Záchranáři se dokázali ubránit a chtěli z místa co nejrychleji zmizet. Jenže to se přepočítali! Příjezdovou bránu někdo zamkl visacím zámkem a agresor jim cestu zatarasil přistaveným bagrem. Posádka se obávala, že jakmile někdo vystoupí a pokusí se bránu odemknout, útok bude pokračovat. Zdravotníci zůstali uvěznění v zamčené sanitce a nezbylo jim než čekat na příjezd policie.
Opakované útoky
Nejznepokojivější na celém případu je, že dle záchranářů nejde o první problém s touto skupinou. Na její chování upozorňují už několik měsíců. „Na tyto osoby bylo podáno několik trestních oznámení kvůli nebezpečnému vyhrožování. První z nich už v březnu 2026. Záchranáři však dodnes nebyli informováni o tom, jak se případy vyvíjejí“ stěžují si v příspěvku.
Záchranáři neskrývají rozhořčení. „Kam až musí situace zajít, aby kompetentní konečně začali jednat a dokázali ochránit zdravotníky před narůstající kriminalitou a agresivitou?“ Organizace upozorňuje, že pokud se situace nezmění, může přijít chvíle, kdy už nebude mít kdo pomáhat nemocným v nemocnicích a dalších zařízeních.
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