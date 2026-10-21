Agresor v Lipovci útočil na záchranáře: Sanitku pak blokoval bagr

Agresor zablokoval výjezd sanitce bagrem.
Agresor zablokoval výjezd sanitce bagrem.  (Autor: Facebook)
Autor: Andrea Vídeňská - 
21. října 2026
11:28

Záchranáři v obci Lipovec na Slovensku se stali terčem agresivního muže. Ten měl násilím otevřít dveře sanitky a pokusit se vytáhnout řidiče ven. Když chtěla posádka odjet, příjezdovou bránu někdo zamkl a únikovou cestu zablokoval bagr. Zdravotníci museli čekat na policii.

Místo toho, aby zachraňovali životy druhých, museli nejprve bojovat o ten svůj! Záchranáři v obci Lipovec nedaleko slovenského Martina se stali terčem agresivního muže.

Ilustrační foto
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Vyhlédl si oběť

K incidentu došlo v neděli 18. října přímo před výjezdovou základnou. Podle organizace „Záchranáři Martin“ si útočník cíleně vybral člena posádky sedícího za volantem. „Vyhlédl si konkrétního záchranáře, který v tu chvíli seděl za volantem služební sanitky. Násilím otevřel dveře a snažil se ho vytáhnout ven,“ popsali záchranáři dramatické chvíle na sociálních sítích.

Záchranáři se dokázali ubránit a chtěli z místa co nejrychleji zmizet. Jenže to se přepočítali! Příjezdovou bránu někdo zamkl visacím zámkem a agresor jim cestu zatarasil přistaveným bagrem. Posádka se obávala, že jakmile někdo vystoupí a pokusí se bránu odemknout, útok bude pokračovat. Zdravotníci zůstali uvěznění v zamčené sanitce a nezbylo jim než čekat na příjezd policie.

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Opakované útoky

Nejznepokojivější na celém případu je, že dle záchranářů nejde o první problém s touto skupinou. Na její chování upozorňují už několik měsíců. „Na tyto osoby bylo podáno několik trestních oznámení kvůli nebezpečnému vyhrožování. První z nich už v březnu 2026. Záchranáři však dodnes nebyli informováni o tom, jak se případy vyvíjejí“ stěžují si v příspěvku.

Záchranáři neskrývají rozhořčení. „Kam až musí situace zajít, aby kompetentní konečně začali jednat a dokázali ochránit zdravotníky před narůstající kriminalitou a agresivitou?“ Organizace upozorňuje, že pokud se situace nezmění, může přijít chvíle, kdy už nebude mít kdo pomáhat nemocným v nemocnicích a dalších zařízeních.

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Žena se sluchátky na uších vstoupila do cesty houkající sanitce v Brně (říjen 2026).
Zdroj: Policie ČR

Témata:
řidičsanitkaútokagresorSlovenskozdravotnická záchranná službapolicienásilíbagrzdravotnický pracovníkLipovec
Andrea Vídeňská
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