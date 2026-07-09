Obří požár ve Zlíně ničí známé firmy: Vasky přišly o 150 milionů, Alpine Pro hlásí přes půl miliardy
Požár v bývalém baťovském areálu v centru Zlína zničil centrální sklad společnosti Vasky s přibližně 75.000 páry obuvi, oblečením a doplňky v hodnotě 150 až 180 milionů korun. Obrovské škody hlásí také další firmy včetně Alpine Pro, která odhaduje ztrátu zboží na více než půl miliardy korun. Po poledni se zřítila část budovy, odpoledne následovala další a plameny zasáhly také střechu sousední budovy s hlavní pobočkou České pošty. Požár hasiči stále nemají pod kontrolou.
Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet před 8:30. „Na místo přijeli hasiči i policisté, kteří společně evakuovali zpočátku asi stovku osob z devátého patra. V průběhu dne policisté z důvodu bezpečnosti rozhodli o evakuaci dalších budov, které jsou v bezprostřední blízkosti zasažené budovy. Požár se postupně rozšířil na celé patro a rozšiřuje se dál,“ uvedla Kozumplíková.
„Je to děsivé. Hoří nám sklad. Příčinu ani rozsah škod v tuto chvíli neznáme. Podle našich informací jsou všichni v pořádku. A to je nejdůležitější. Obrovské díky patří všem jednotkám hasičů, které na místě bojují s plameny. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se. Myslete na nás a držte nám palce. Děkujeme za podporu,“ stojí na profilu firmy na sociálních sítích.
Obří škody hlásí i další značky
Požár ale nezasáhl jen společnost Vasky. Uložený sortiment v budově měly také firmy Sportisimo, Zásilkovna nebo Alpine Pro. „Nás se to dotýká poměrně zásadně, v té budově jsme měli čtyři patra. Zboží tam bylo opravdu hodně a jeho hodnota je nějaká půl miliarda plus,“ řekl majitel Alpine Pro Václav Hrbek serveru Seznam Zprávy.
Požár zasáhl také značku Equator Cycling. „Ve stejný budově jsme měli Equator Cycling. Titanový kolo snese hodně, ale požár a kolaps železobetonový budovy do toho výčtu celkem určitě nepatří,“ napsal na síti X spoluzakladatel značky Jan Habich.
Okolí hořící budovy je uzavřeno. „Policisté vymezili bezpečný perimetr, kde se mohou pohybovat lidé, a zapáskovali okolí budovy, uzavřeli okolní ulice a řídí v místě dopravu. Kromě několika hlídek policistů z obvodního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení a dopravních policistů v místě požáru pracují také kriminalisté, kteří vyslýchají svědky, shromažďují veškeré dostupné informace a společně s vyšetřovateli hasičů budou zjišťovat příčinu vzniku požáru,“ uvedla Kozumplíková.
Policie vyzvala obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v továrním areálu a jeho okolí a dbali pokynů policistů i hasičů, kteří na místě pracují. „Pokud je to možné, místu se vyhněte,“ doplnila policejní mluvčí.
Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Hasiči doporučili obyvatelům v kilometrovém okruhu od hořící budovy, aby nevětrali. K požáru vyjela podle zástupců města chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivin v ovzduší.
Kvůli nestabilitě budovy je zásah velmi náročný. „Hasíme jen za pomocí výškové techniky, statik zakázal pohyb vevnitř v budově,“ popsal náčelník štábu hasičů Zlínského kraje Tomáš Svozil. K budově se podle jeho posudku nesmí nikdo přiblížit na 40 metrů.
„Aktuálně na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících hasičů. Vlivem požáru došlo k částečné destrukci budovy, což nám teď hodně komplikuje samotný zásah. Hasební práce provádíme pomocí policejního vrtulníku s bambivakem, který přímo na budovu shazuje hasební vodu. Techniku jsme přeskupili do větší vzdálenosti, protože hrozí zřícení dalších částí budovy,“ řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Jak dlouho zásah hasičů potrvá, nechtěl odhadovat.
Odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už po poledni.
Odhadovaná škoda na obuvi uskladněné v hořící budově v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně je podle policie 60 až 80 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení, řekla po poledni policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Zkáza Nadace Tomáše Bati
Majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma je podle něj pojištěná. Společnost si letos připomněla deset let od založení, loňský obrat činil okolo 300 milionů korun.
Požár zasáhl také prostory Nadace Tomáše Bati. V plamenech skončily desítky palet s přibližně 30.000 knihami, mezi nimi téměř všechny tituly z její Edice Baťa. „My se díváme na to, jak nám hoří Baťa. V budově byla celá produkce nadace Tomáše Bati,“ sdělila ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. „Volali jsme hasiče a ti se nás ještě ptali, zda jsme si jistí. Mysleli jsme si, že tím, že je to největší budova v republice tohoto typu, tak jsme si mysleli, že když jsme na druhé straně, tak je to v pohodě. Nikdo nečekal, že se budova zřítí. Odhadovaná škoda je kolem 5 milionů pro nás. Vše pak budeme dopočítávat po tom, teď to musíme vstřebat,“ dodala.
Napíši to jinak a zcela jasně ! 👎
Když jsem poněkolikáté přivezl do Gottwaldova čti Zlína - Nikdo NIKDY mu jinak neřekl 😃 účetní nebo tzv. Mistrové na školení - tento rozlehlý Areál byl tak poset budovami, že jsem tam opravdu zabloudil a nestydím se za to, ale vzhledem k tomu že tuto továrnu na boty znám dokonale 😃 neštítím se napsat aby se skutečně odborníci přes požáry začaly zajímat případně o "ŽHÁŘSKÝ útok VASKY pro mě nikdy nebyla a není korektní společnost v distribuci jakékoliv obuvi, a vůbec se nedivím, že údajně začalo hořet právě tam a NE sklady lepidel a Kože čti Kůže jak praví Valaši a Zlíňáci !
Bacha na to a to zcela upřímně - do tzv. " MRAKOŠE" budova GŘ - dnes Krajský úřad jsem jezdil dlouhá léta, stejně jako do Otrokovic !