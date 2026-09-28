Tragédie na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou: Mustang vletěl do lidí! Pět zraněných
Policie vyšetřuje nehodu, která se stala v sobotu na srazu tuningových automobilů v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjelo auto do lidí a pět jich zranilo. Dva lidé utrpěli středně těžké zranění a tři osoby lehké. Všechny záchranná služba převezla do nemocnice. Řidič mustangu byl zadržen a kriminalisté ho obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti, hrozí mu až tříleté vězení, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policie hledá svědky.
Událost oznámili policii v sobotu krátce před 19:30 zdravotníci záchranné služby. „Na účelové komunikaci v areálu Kristýna se konalo setkání sportovních vozidel, při kterém došlo k dopravní nehodě. Jeden ze soutěžících s Fordem Mustang GT nezvládl při ukázce řízení svého vozu a následně narazil do dalších dvou vozidel Honda a Mercedes a vzápětí bohužel také do přihlížejících lidí,“ popsala událost policejní mluvčí.
Na sociálních sítích se podle CNN Prima News objevila videa Fordu Mustang s německou poznávací značkou, jehož řidič se obklopený davem lidí pokouší takzvaně pálit gumy. Jde o manévr, při kterém auto s pohonem zadní nápravy zůstává na místě, ale zadní kola se protáčejí, až se od nich začne kouřit a je cítit spálené gumy. „Při burnoutu se musí hodně citlivě pracovat s plynem a brzdou současně, zvlášť, když je to auto s automatem jako tohle. Tenhle řidič to nezvládl a auto se mu rozjelo dopředu,“ řekl televizi jeden z fanoušků rychlých aut.
Policisté podle Šrýtrové podrobili řidiče dechové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na jiné návykové látky. „Obě zkoušky byly negativní. Řidič, občan cizí státní příslušnosti, byl na místě zadržen a na policejní služebně si vyslechl obvinění z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za které mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ doplnila. Muž je vyšetřován na svobodě, jeho vůz ale policie zajistila pro další zkoumání a pro vyloučení případné technické závady.
Podle hrádeckého starosty Pavla Farského (Hrádek potřebuje změny!) se nehoda stala na soukromé akci, pořadatel si prostor pronajal od městské společnosti Kristýna, která kemp provozuje. Nebylo to poprvé. „Neznám podrobnosti nehody. Byl to několikátý ročník a z těch předešlých jsem slyšel dobré ohlasy,“ reagoval na sociálních sítích starosta, podle kterého není možné akci hodnotit na základě selhání jednotlivce. „Společně přejme, ať jsou ti postižení v pořádku,“ dodal Farský.
Vyšetřování převzali kriminalisté, zajímat je podle Šrýtrové bude i to, do jaké míry byla akce legální a jak byla celkově, zejména z pohledu bezpečnosti, zajištěna. „V tuto chvíli se obracíme s žádostí o spolupráci na veřejnost. Policisté uvítají jakékoliv vizuální záznamy z mobilních telefonů či kamer – fota, videa, která by zaznamenávala dění na místě události,“ uvedla policejní mluvčí. Policii je podle ní možné kontaktovat v této věci na bezplatné tísňové lince 158.
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