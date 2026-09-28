Tragédie na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou: Mustang vletěl do lidí! Pět zraněných

Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Autor: ČTK - 
28. září 2026
12:21

Policie vyšetřuje nehodu, která se stala v sobotu na srazu tuningových automobilů v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjelo auto do lidí a pět jich zranilo. Dva lidé utrpěli středně těžké zranění a tři osoby lehké. Všechny záchranná služba převezla do nemocnice. Řidič mustangu byl zadržen a kriminalisté ho obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti, hrozí mu až tříleté vězení, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová. Policie hledá svědky.

Událost oznámili policii v sobotu krátce před 19:30 zdravotníci záchranné služby. „Na účelové komunikaci v areálu Kristýna se konalo setkání sportovních vozidel, při kterém došlo k dopravní nehodě. Jeden ze soutěžících s Fordem Mustang GT nezvládl při ukázce řízení svého vozu a následně narazil do dalších dvou vozidel Honda a Mercedes a vzápětí bohužel také do přihlížejících lidí,“ popsala událost policejní mluvčí.

Dopravní nehoda během živého televizního vysílání
Dopravní nehoda během televizního vysílání: Řidič z místa ujel!

Na sociálních sítích se podle CNN Prima News objevila videa Fordu Mustang s německou poznávací značkou, jehož řidič se obklopený davem lidí pokouší takzvaně pálit gumy. Jde o manévr, při kterém auto s pohonem zadní nápravy zůstává na místě, ale zadní kola se protáčejí, až se od nich začne kouřit a je cítit spálené gumy. „Při burnoutu se musí hodně citlivě pracovat s plynem a brzdou současně, zvlášť, když je to auto s automatem jako tohle. Tenhle řidič to nezvládl a auto se mu rozjelo dopředu,“ řekl televizi jeden z fanoušků rychlých aut.

Policisté podle Šrýtrové podrobili řidiče dechové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na jiné návykové látky. „Obě zkoušky byly negativní. Řidič, občan cizí státní příslušnosti, byl na místě zadržen a na policejní služebně si vyslechl obvinění z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za které mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ doplnila. Muž je vyšetřován na svobodě, jeho vůz ale policie zajistila pro další zkoumání a pro vyloučení případné technické závady.

Podle hrádeckého starosty Pavla Farského (Hrádek potřebuje změny!) se nehoda stala na soukromé akci, pořadatel si prostor pronajal od městské společnosti Kristýna, která kemp provozuje. Nebylo to poprvé. „Neznám podrobnosti nehody. Byl to několikátý ročník a z těch předešlých jsem slyšel dobré ohlasy,“ reagoval na sociálních sítích starosta, podle kterého není možné akci hodnotit na základě selhání jednotlivce. „Společně přejme, ať jsou ti postižení v pořádku,“ dodal Farský.

Vyšetřování převzali kriminalisté, zajímat je podle Šrýtrové bude i to, do jaké míry byla akce legální a jak byla celkově, zejména z pohledu bezpečnosti, zajištěna. „V tuto chvíli se obracíme s žádostí o spolupráci na veřejnost. Policisté uvítají jakékoliv vizuální záznamy z mobilních telefonů či kamer – fota, videa, která by zaznamenávala dění na místě události,“ uvedla policejní mluvčí. Policii je podle ní možné kontaktovat v této věci na bezplatné tísňové lince 158.

Ilustrační foto.
Po pádu z jedoucího auta zemřela mladá žena: Někdo ji vyhodil?

Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.
Tragédie na tuningovém srazu. Mustang vletěl do lidí.

Témata:
tuningtuningové autotuningová akcetuningový srazpolicieLiberecký krajzdravotnická záchranná službaHrádek nad NisouFord Mustangtrest odnětí svobodyUblížení na zdravínehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pro partnerské vztahy je to likvidační, hlesl Mareš od Moniky
Pro partnerské vztahy je to likvidační, hlesl Mareš od Moniky
Aha!
Pracovní horoskop od 28. září do 4. října: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Pracovní horoskop od 28. září do 4. října: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Dáma
Horečka u dětí v noci: Kdy zabalit do deky, kdy chladit a v jaké situaci jet na pohotovost
Horečka u dětí v noci: Kdy zabalit do deky, kdy chladit a v jaké situaci jet na pohotovost
Maminka
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
Českému výrobci munice vystřelil zisk. STV má za sebou nejlepší rok v historii
Českému výrobci munice vystřelil zisk. STV má za sebou nejlepší rok v historii
e15
Tonda? Jako Viktor ve Wembley, zasnil se táta Kinský. Před synem smekám klobouk
Tonda? Jako Viktor ve Wembley, zasnil se táta Kinský. Před synem smekám klobouk
iSport
Klausova množírna v Černíně: Kdo z jeho věrných dnes radí Macinkovi?
Klausova množírna v Černíně: Kdo z jeho věrných dnes radí Macinkovi?
Reflex
Jak se bydlí v bývalé továrně na margarín? Helsinky vdechly chátrající budově nový život
Jak se bydlí v bývalé továrně na margarín? Helsinky vdechly chátrající budově nový život
Lidé a země