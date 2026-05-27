Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí

Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí
Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí  (Autor: ZZS LK)
Autor: Dagmar Čechová - 
27. května 2026
18:00

Pořádné drama si prožila teprve 12letá Terezka z Liberecka. Když se jednoho březnového rána u nich doma znenadání objevil děda Vlastimil, ještě netušila, co ji čeká. Dědovi se totiž po cestě do práce udělalo špatně a chtěl si u syna na chvíli odpočinout. Jenže doma byla jen vnučka a odpočinek se ve vteřině změnil v boj o život.

Pan Vlastimil v autě po cestě do práce začal pociťovat slabost - pálilo ho na hrudi a přestával cítit ruku. Zastavil se u syna doma, že si na chvíli oddechne. „Myslel jsem si, že je to chvilková slabost. Šel jsem si lehnout do obýváku, ale moc to nešlo,“ popsal serveru Novinky.cz Vlastimil. Po chvíli se mu přitížilo a vnučku, která byla naštěstí ještě doma, poprosil aby zavolala 155. „Mluvila jsem s tou paní a byla jsem hrozně nervózní. Nevěděla jsem, co mám dělat,“ vypráví Terezka.

Operátorka liberecké záchranné služby Mirka Semerádová mluvila nejprve s panem Vlastimilem, jenže ten se náhle odmlčel. Už z hovoru ale Mirka vytušila, že jde do tuhého a ona neznal adresu, kde se Vlastimil nachází. Naštěstí se telefonu chopila Terezka. Mirka si mladou pomocnici vychvaluje - nepanikařila a poslouchala její instrukce.

Ve stresu nedokázala Mirce říct adresu, sdělila jí tedy alespoň číslo, které viděla zvenku na domě. Ještě venku zkontrolovala, zda v okolí nejsou sousedi, kteří by jí mohli pomoci, ale nikoho nenašla. „Naštěstí dědu jsem stále slyšela v dálce, protože říkal vnučce, ať vypne telefon, že nemá kredit,“ popisuje operátorka. Terezka ale poslechla jí a ne dědu a dál s ní hovořila.

„Zkušenosti s dětmi jsem už měla z dřívějška. Ale Terezka se opravdu soustředila na mě, a i když děda měl opravdový strach, ona se k tomu hrozně hezky postavila a mám radost, že jsme to zvládly. Spoustu dospělých by to nezvládlo jako Terka,“ líčí Mirka s tím, že Terezka se s ní rozloučila slovy: „Tak ahoj, už vidím sanitku.“

Pro pana Vlastimila nakonec přiletěl vrtulník - měl akutní infarkt myokardu a záchrana přišla podle lékařů na poslední chvíli.

Témata:
dítězáchrankainfarktpomoczáchranaLiberecký kraj
Dagmar Čechová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ochotská vyhrála soud s Rosolem! Má to ale háček
Ochotská vyhrála soud s Rosolem! Má to ale háček
Aha!
Zapomeňte na nudnou kávu. Tohle je ideální rande po čtyřicítce podle znamení horoskopu!
Zapomeňte na nudnou kávu. Tohle je ideální rande po čtyřicítce podle znamení horoskopu!
Dáma
Může těhotenství zvýšit riziko rakoviny prsu a chrání kojení před vznikem nádorů? Nejen na to odpoví lékařka
Může těhotenství zvýšit riziko rakoviny prsu a chrání kojení před vznikem nádorů? Nejen na to odpoví lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Historický úpis akcií SpaceX na trhu Nasdaq ohrožuje dominanci Tesly a láká miliony drobných investorů
Historický úpis akcií SpaceX na trhu Nasdaq ohrožuje dominanci Tesly a láká miliony drobných investorů
e15
Kam zmizelo 24 milionů za SP ve Špindlu: Průšvih s Vlhovou a peníze, které nepřišly
Kam zmizelo 24 milionů za SP ve Špindlu: Průšvih s Vlhovou a peníze, které nepřišly
iSport
Tereza Ramba jako Monyová a virus heterózy v Cannes?! Jsou nejlepší filmy teplé?
Tereza Ramba jako Monyová a virus heterózy v Cannes?! Jsou nejlepší filmy teplé?
Reflex
Vedro ohrožuje také zvířata ve městech. Pomůže i miska vody, apelují ochránci
Vedro ohrožuje také zvířata ve městech. Pomůže i miska vody, apelují ochránci
Lidé a země