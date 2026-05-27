Terezka (12) bojovala o dědův život! Záchranu zvládla lépe než mnozí dospělí
Pořádné drama si prožila teprve 12letá Terezka z Liberecka. Když se jednoho březnového rána u nich doma znenadání objevil děda Vlastimil, ještě netušila, co ji čeká. Dědovi se totiž po cestě do práce udělalo špatně a chtěl si u syna na chvíli odpočinout. Jenže doma byla jen vnučka a odpočinek se ve vteřině změnil v boj o život.
Pan Vlastimil v autě po cestě do práce začal pociťovat slabost - pálilo ho na hrudi a přestával cítit ruku. Zastavil se u syna doma, že si na chvíli oddechne. „Myslel jsem si, že je to chvilková slabost. Šel jsem si lehnout do obýváku, ale moc to nešlo,“ popsal serveru Novinky.cz Vlastimil. Po chvíli se mu přitížilo a vnučku, která byla naštěstí ještě doma, poprosil aby zavolala 155. „Mluvila jsem s tou paní a byla jsem hrozně nervózní. Nevěděla jsem, co mám dělat,“ vypráví Terezka.
Operátorka liberecké záchranné služby Mirka Semerádová mluvila nejprve s panem Vlastimilem, jenže ten se náhle odmlčel. Už z hovoru ale Mirka vytušila, že jde do tuhého a ona neznal adresu, kde se Vlastimil nachází. Naštěstí se telefonu chopila Terezka. Mirka si mladou pomocnici vychvaluje - nepanikařila a poslouchala její instrukce.
Ve stresu nedokázala Mirce říct adresu, sdělila jí tedy alespoň číslo, které viděla zvenku na domě. Ještě venku zkontrolovala, zda v okolí nejsou sousedi, kteří by jí mohli pomoci, ale nikoho nenašla. „Naštěstí dědu jsem stále slyšela v dálce, protože říkal vnučce, ať vypne telefon, že nemá kredit,“ popisuje operátorka. Terezka ale poslechla jí a ne dědu a dál s ní hovořila.
„Zkušenosti s dětmi jsem už měla z dřívějška. Ale Terezka se opravdu soustředila na mě, a i když děda měl opravdový strach, ona se k tomu hrozně hezky postavila a mám radost, že jsme to zvládly. Spoustu dospělých by to nezvládlo jako Terka,“ líčí Mirka s tím, že Terezka se s ní rozloučila slovy: „Tak ahoj, už vidím sanitku.“
Pro pana Vlastimila nakonec přiletěl vrtulník - měl akutní infarkt myokardu a záchrana přišla podle lékařů na poslední chvíli.
