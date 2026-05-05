Zaneprázdnění záchranáři požádali o prvotní zásah policisty, kteří se nacházeli nedaleko. Ti okamžitě zamířili do ulice 30. dubna. U hloučku ustaraných lidí ležel na zemi bez hnutí muž.
„Na místě se již nacházel oznamovatel, který se snažil muži nejevícímu známky života poskytnout první pomoc. Policisté si pacienta převzali a okamžitě si rozdělili role,“ popsala dramatické chvíle policejní mluvčí Eva Michalíková.
Spásný defibrilátor
Jeden z policistů zahájil nepřímou masáž srdce, druhý chystal AED neboli automatizovaný externí defibrilátor. „Výboj doporučen,“ zahlásil přístroj a policisté ho provedli. To už dorazili i záchranáři a společnými silami bojovali o život seniora.
Záchrana seniora (75), kterého na ulici v Ostravě postihl infarkt. (květen 2026) PČR
Po několika minutách přišla dobrá zpráva. Srdeční rytmus se povedlo obnovit. „V současné době by měl být senior mimo ohrožení života. Přejeme mu brzké uzdravení,“ uzavřela policistka Michalíková.