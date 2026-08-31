Děsivé záběry potápějící se lodi u Kypru: Dětský pláč i boj o život
U Kypru došlo v neděli k obrovské tragédii. Trajekt s 267 lidmi na palubě začal krátce po vyplutí nabírat vodu. Během chvíle se loď převrátila. Nehoda si vyžádala osm životů, podle kyperské agentury TAK je stále pohřešováno 17 lidí. Chaos na palubě natočilo hned několik cestujících. Pozor, záběry nejsou vhodné pro děti a slabší povahy.
Kapitán plavidla skončil v poutech. Ministr dopravy Severního Kypru Erhan Arikli uvedl, že na palubě bylo 259 cestujících a osm členů posádky. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia ve 12:30 místního času (11:30 SELČ) a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda, informovala agentura Reuters. Plavidlo mířilo do tureckého přístavu Taşucu v provincii Mersin ve východním Středomoří. Ministr Arikli později odpoledne podle AFP uvedl, že trajekt se potopil do hloubky 514 metrů.
Situaci na palubě zachytilo hned několik cestujících. Na lodi vládl chaos, někteří ze zachráněných později uvedli, že na palubě nebyl dostatek záchranných vest. Jeden z přeživších dodal, že kapitán loď opustil mezi prvními, aniž by se pokoušel jakkoliv pomoct.
K cestujícím úřady vyslaly plavidla pobřežní stráže i soukromé lodě, aby je dopravily na břeh. List Kibris podle agentury Reuters uvedl, že plavidlo, které bylo podle některých zpráv katamaránem, začalo nabírat vodu zhruba čtyři míle (asi 7,5 km) od pobřeží.
Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. Stát na severu Kypru ale uznává Turecko jako jediná země na světě. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.
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