Smrtelná střelba na hudební party: Policie zadržela podezřelého

Policie zadržela podezřelého ze střelby v Aarau
Policie zadržela podezřelého ze střelby v Aarau
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Policie v pondělí zadržela podezřelého
Aktualizováno -
31. srpna 2026
13:40
Autor: ČTK - 
31. srpna 2026
13:18

Švýcarská policie v pondělí nad ránem kvůli víkendové střelbě na hudební party v Aarau zadržela 43letého Švýcara. S odvoláním na policii o tom odpoledne informoval list Aargauer Zeitung s tím, že vyšetřovatelé nyní předpokládají, že na akci střílel jeden útočník. Dosud nebylo jasné, zda střelců nebylo více. Motiv i pozadí činu policie nadále objasňuje. Při útoku zahynula mladá Italka, pět dalších lidí utrpělo zranění. Nikdo ze zraněných již není podle švýcarské televizní a rozhlasové společnosti (SRF) v ohrožení života.

Policie muže zadržela v pondělí krátce před 01:00 SELČ, uvádí policejní prohlášení. „Vyšetřování přesného průběhu činu a také jeho pozadí a možného motivu v tuto chvíli pokračuje. V současné době se předpokládá jediný pachatel,“ sdělila kantonální policie.

K vyšetřování policie v severošvýcarském kantonu Aargau se připojila spolková policie, která v Bernu zřídila koordinační středisko. I přes dřívější mezinárodní pátrání ale případ nadále řídí kantonální policie.

Vyšetřovatelé podle dřívějších zpráv pracují s třemi verzemi motivů, a to záměrným střeleckým útokem, teroristickým činem či neznámou kriminální aktivitou, kterou mohlo být vyřizování účtů mezi zločinci.

Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Střelba na večírku: Jeden mrtvý a pět zraněných

Podle policie se střílelo na dvou místech v areálu, vypáleno bylo značné množství střel. Vyšetřovatelé na místě nalezli nábojnice dvou různých ráží, a to z pistole a dlouhé střelné zbraně, možná útočné pušky.

Obětí se stala 22letá Italka, která žila ve Švýcarsku. Zranění včetně těžkých utrpěli čtyři Švýcaři a jeden německý občan ve věku 24 až 31 let.

Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci očekávali asi 2500 lidí. V době střelby byla party již ukončená, i tak ale v areálů zůstávala asi stovka lidí.

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Policie zadržela podezřelého ze střelby v Aarau
Policie zadržela podezřelého ze střelby v Aarau
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Po střelbě na hudebním večírku ve městě Aarau zemřela jedna žena, pět dalších lidí utrpělo zranění
Policie v pondělí zadržela podezřelého

Témata:
smrtzadrženípoliciestřelbazraněníAarau
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