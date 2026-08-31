Smrtelná střelba na hudební party: Policie zadržela podezřelého
Švýcarská policie v pondělí nad ránem kvůli víkendové střelbě na hudební party v Aarau zadržela 43letého Švýcara. S odvoláním na policii o tom odpoledne informoval list Aargauer Zeitung s tím, že vyšetřovatelé nyní předpokládají, že na akci střílel jeden útočník. Dosud nebylo jasné, zda střelců nebylo více. Motiv i pozadí činu policie nadále objasňuje. Při útoku zahynula mladá Italka, pět dalších lidí utrpělo zranění. Nikdo ze zraněných již není podle švýcarské televizní a rozhlasové společnosti (SRF) v ohrožení života.
Policie muže zadržela v pondělí krátce před 01:00 SELČ, uvádí policejní prohlášení. „Vyšetřování přesného průběhu činu a také jeho pozadí a možného motivu v tuto chvíli pokračuje. V současné době se předpokládá jediný pachatel,“ sdělila kantonální policie.
K vyšetřování policie v severošvýcarském kantonu Aargau se připojila spolková policie, která v Bernu zřídila koordinační středisko. I přes dřívější mezinárodní pátrání ale případ nadále řídí kantonální policie.
Vyšetřovatelé podle dřívějších zpráv pracují s třemi verzemi motivů, a to záměrným střeleckým útokem, teroristickým činem či neznámou kriminální aktivitou, kterou mohlo být vyřizování účtů mezi zločinci.
Podle policie se střílelo na dvou místech v areálu, vypáleno bylo značné množství střel. Vyšetřovatelé na místě nalezli nábojnice dvou různých ráží, a to z pistole a dlouhé střelné zbraně, možná útočné pušky.
Obětí se stala 22letá Italka, která žila ve Švýcarsku. Zranění včetně těžkých utrpěli čtyři Švýcaři a jeden německý občan ve věku 24 až 31 let.
Místem činu byla takzvaná rave party, což je taneční zábava s elektronickou hudbou a světelnými efekty. Pořadatelé na akci očekávali asi 2500 lidí. V době střelby byla party již ukončená, i tak ale v areálů zůstávala asi stovka lidí.
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