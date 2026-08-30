Střelba na večírku: Jeden mrtvý a pět zraněných
Po noční střelbě ve švýcarském Aarau zůstal na místě jeden mrtvý a pět zraněných, několik z nich vážně. Po pachateli nebo pachatelích útoku místní policie stále pátrá, informují tiskové agentury.
Střelba zazněla v noci ze soboty na neděli na rave party na dostihové dráze v v Aarau nedaleko Curychu, informoval server Blick. Na místě zasahovaly početné policejní hlídky, sanitky, hasiči a krizová jednotka.
„Podle prvních zjištění si střelba, k níž došlo v noci v oblasti Schachen ve městě Aarau, vyžádala jednu oběť a pět zraněných, z nichž někteří utrpěli zranění vážná. Pokračuje pátrání po pachatelích, kteří zatím nebyli identifikováni,“ oznámila na síti X policie kantonu Aargau, kde město Aarau leží. Dodala, že „možné motivy a přesné okolnosti incidentu se teprve objasňují“.
Podle policie zraněním na místě podlehla 22letá žena. Do nemocnice byli převezeni s různě vážnými zraněními čtyři muži a jedna žena ve věku od 24 do 27 let. Všichni poškození mají bydliště ve Švýcarsku, sdělila policie
Video zveřejněné médii zachytilo sérii výstřelů. Podle policie jsou rozsáhlé části města Aarau uzavřeny a policie preventivně posílila svou přítomnost i mimo město.
Svědkyně citovaná serverem Blick uvedla, že její přítelkyně byla na večírku a kolem 4:00 SELČ jí oznámila, že se tam střílelo. Návštěvníci podle jejího svědectví nejprve považovali rány za ohňostroj, poté někdo zakřičel, aby si všichni lehli na zem. Svědkové pak hovořili až o třech mrtvých, to však potvrzeno nebylo.
Ve Švýcarsku je držení zbraní velmi rozšířené. K násilným střelbám ale dochází jen zřídka. V roce 2019 zde byly schváleny přísnější předpisy pro kontrolu zbraní, píše agentura Reuters.
Podle ženevského výzkumného centra Small Arms Survey měli civilisté ve Švýcarsku v roce 2017 v držení více než 2,3 milionu střelných zbraní – což odpovídá téměř třem zbraním na každých deset obyvatel. Země se tak z hlediska počtu střelných zbraní na obyvatele celosvětově umístila na 16. příčce.
K poslednímu závažnému případu střelby ve Švýcarsku došlo v roce 2001. Ozbrojenec tehdy na zasedání místního zastupitelstva v kantonu Zug (střední Švýcarsko) nedaleko Lucernu usmrtil 14 členů parlamentu a místní samosprávy a zranil zhruba tucet dalších osob. Následně spáchal sebevraždu.
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