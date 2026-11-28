Mirku na dovolené sexuálně obtěžoval emír (95)?! Šokující záběry z paláce
Polská turistka Mirka, která se narodila v České republice, si z dovolené v Nigérii odnesla opravdu nepříjemný zážitek. Během návštěvy paláce ji měl údajně sexuálně obtěžovat sám emír z Daury! Úřady ho vzhledem k vyšetřování dočasně zbavily oficiálních povinností.
Turistka Mirka v Nigérii strávila 30 dní. Během toho v sobotu 14. listopadu navštívila také palác emíra Umara Faruka ve státě Katsina. Podle Mirky ji nejdříve seznámili s místní historií a kulturou. Nechybělo ani provedení po paláci a ochutnávka tradičních pokrmů. Později měla možnost poznat samotného emíra, informoval server Within Nigeria.
S Farukem Umarem Farukem zůstala o samotě na pohovce, kde se Mirka rozpovídala o svých cestách. Emír ji však v jednu chvíli chytil za ruku a začal si pohrávat s jejími prsty. Tím to ale podle turistky neskončilo. Kromě objetí a polibku ji emír údajně sahal i na prsa. Díky chytrým brýlím se cestovatelce podařilo získat video.
„Ne. Ne. Ne. Nemůžete se mě dotýkat,“ řekla na videu Mirka, která v nepříjemné situaci reagovala nervózním smíchem. Turistka přitom později zdůraznila, že smíchem v žádném případě neprojevovala souhlas.
Veřejně promluvit se rozhodla až po návratu domů. Po zveřejnění videa se turistka potýká s velkým množstvím urážlivých zpráv. „Pro vaši bezpečnost už nikdy nevstupujte do Afriky. Pokud ne, ponesete následky svého činu,“ citoval jednoho z uživatelů server Daily Post Nigeria. Vzhledem k počtu nahlášení bylo původní video smazáno. Kopie na sociálních sítích ovšem kolují dál.
Případ vyšetřuje i tamní vláda. Objasnit okolnosti incidentu má starost nově vytvořená vyšetřovací komise. Jak okomentoval server BBC, emír byl mezitím dočasně zbaven oficiálních povinností. Sám emír se dosud k obvinění nevyjádřil.
A jet do Nigérie je samo o sobě risk, byť na poznáváni historie a kultury... To, že cestovka nebo kdokoliv zincenoval, aby s ním byla sama, snad vedlo k jedinému... Žádná normální ženská by na to nepřistoupila... A to, že měla chytré brýle taky jasně svědčí o tom, že s tim počítala... Ubohé. Ona i on.