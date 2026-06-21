Pět zraněných po srážce aut na Jičínsku: Mezi nimi i děti!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Aktualizováno -
21. června 2026
17:06
Autor: ČTK - 
21. června 2026
16:55

Při dopravní nehodě u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku utrpělo zranění pět lidí, mezi nimi dvě děti. Řidiče jednoho z aut přepravil vrtulník ve vážném stavu do nemocnice.

Pět zraněných, včetně dvou dětí, si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních aut u Šárovcovy Lhoty na Jičínsku. Jednoho člověka, kterého museli ze zdemolovaného vozidla hasiči vyprostit, přepravil vrtulník zdravotnických záchranářů ve vážném stavu do nemocnice, vyplynulo z informací hasičů a zdravotnických záchranářů. Nehoda se stala krátce po 13:00. Podle policie šlo o dopravní nehodu tří aut.

Zdravotnická záchranná služba k nehodě vyslala šest posádek včetně vrtulníku. „Bylo ošetřeno celkem pět osob. Nejvážněji na tom byl řidič osobního automobilu, který utrpěl vícečetná poranění hrudníku, břicha a dolních končetin a byl letecky přepraven do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Do hradecké fakultní nemocnice sanity přepravily také dvě děti ve věku deset a 15 let. „Další dva lidé byli transportováni s lehčím poraněním do jičínské nemocnice,“ sdělila Hanušová. Zranění dětí nekomentovala.

Škoda na vozidlech činí podle odhadu 600.000 korun, uvedla policie. „Byla tam dvě těžká zranění. Příčiny a okolnosti nehody šetří dopravní inspektorát,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová. Na místě zasahovali také hasiči z Hořic a Nové Paky.

Video  Nehoda tří kamionů zablokovala D11 v obou směrech.  - Aktu.cz
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