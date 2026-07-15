Opilý spolujezdec vypustil v autě sarančata: Řidič se lekl a havaroval
Bizarní nápad spolujezdce skončil vážnou nehodou. Během jízdy u Hluboké nad Vltavou vypustil v autě sarančata, která vyděsila řidiče natolik, že havaroval. Při nehodě se zranili tři lidé. Policisté u spolujezdce následně naměřili více než dvě promile alkoholu.
Čin, nad kterým zůstává rozum stát. Neuvěřitelný nápad spolujezdce způsobil dopravní nehodu, při které se zranili tři lidé. Stačilo málo. Otevřít sáček se sarančaty.
Řidič se lekl
K nehodě došlo v neděli u Hluboké nad Vltavou. Spolujezdec ve voze VW Passat se během jízdy rozhodl vypustit převážená sarančata. Hmyz se okamžitě rozletěl po autě a začal atakovat řidiče. „Vypuštěný hmyz okamžitě naskákal na řidiče vozidla, který v úleku vyjel s vozidlem mimo komunikaci a havaroval do silničního mostku. Důsledkem nehody jsou tři zraněné osoby, dvě skončily v nemocnici. Škoda na vozidle přesáhla 100 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policie Jiří Matzner.
Za bizarním nápadem zřejmě stál i alkohol. Spolujezdec totiž při dechové zkoušce nadýchal více než dvě promile.
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