Exotický had překvapil návštěvníky budějovického kulturáku: Korálovku hledali dva dny

Ilustrační foto: Korálovka sedlatá
Autor: Nicole Kučerová - 
16. dubna 2026
15:15

Z kulturního domu v Českých Budějovicích se na chvíli stala zoologická zahrada. V úterý 14. dubna policisté obdrželi telefonát od návštěvníků, kteří potkali nečekaného hosta. V domě se pohybovala korálovka sedlatá, výrazný exotický had. V oblasti se vyskytovala už druhým dnem a nedala se chytit. Nakonec ji nálezci polapili a had se dostal do bezpečí.

Kolem šesté hodiny večerní, v úterý 14. dubna, potkali návštěvníci kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích nečekaného hosta. Domem se plazila exotická korálovka sedlatá. V oblasti se pohybovala už druhým dnem. Při prvním pokusu o polapení se strážníkům ztratila.

„Již o den dříve vyjížděla hlídka na oznámení o jeho výskytu, avšak had tehdy jakoby se rozhodl hrát si na schovávanou a strážníkům se jej nepodařilo zastihnout,“ popsali policisté. „Očité svědky proto poučili, aby v případě jeho opětovného objevení neváhali kontaktovat městskou policii,“ dodali. Přestože tento druh není jedovatý, do volné přírody u nás nepatří.

Další den nálezci neprodleně přivolali strážníky a mezitím šikovně plaza zpacifikovali, následně ho předali policii, která hada přesunula do ZOO Hluboká nad Vltavou, kde o něj bude náležitě postaráno.

Horor na toaletě: Zmije v míse číhala na obyvatele bytu v Jablonné nad Orlicí.
Video se připravuje ...

