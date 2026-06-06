Buď počtem nalezených hub okolo Ostravice na Frýdecko-Místecku a dalších částí Beskyd, jejich velikostí nebo právě časem, kdy je najdou. Zatímco většina lidí má do podzimu košíky uložené ve skříni, oni je napěchují o pár měsíců dřív magickými kousky.
I když byly hřiby dubové z části červivé, na radosti a obdivu ostatních houbařů to nic nemění. Co stojí za úspěchem nynějšího nálezu? Podle pana Rostislava je třeba si ukládat údaje ze srážkové mapy.
„Minimum je 30 mm za týden. Pak stačí zamířit na prosluněná místa kvůli teplu a do řídkých listnatých lesů na jižní straně. Hřibovité houby rostou 14 dnů po vydaných deštích,“ vysvětlil.
VIDEO: Houby, které vypadají jako z jiného světa.
Houby, které vypadají jako z jiného světa