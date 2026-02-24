„Futuristického autíčka“ si všimli, jak projíždí směrem od centra obce ve směru na Staré Hamry a vydali se za ním. Po zastavení stroje z něj vystoupil muž, který uvedl, že se jedná o velomobil.
Ten je poháněn lidskou silou a on ho využívá v rámci tréninku. Většinou jezdí v sousedním státě, ale ten den se rozhodl zavítat i do České republiky.
„Stroj splňoval všechny podmínky provozu na pozemní komunikaci. Popřáli jsme proto sportovci mnoho úspěchů a šťastnou cestu,“ dodali policisté.
Co je velomobil?
Velomobil je vlastně takové elektrokolo s karosérií. Může ho pohánět lidská síla nebo baterie, kdy lze vyvinout rychlost až 60 km/hod. Stojí od 150 tisíc do zhruba 300 tisíc korun. Jejich majitelé si chválí hlavně parkování. „Autíčku“ zvednou předek a posadí ho na zadní část.
