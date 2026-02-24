„Futuristického autíčka“ si všimli, jak projíždí směrem od centra obce ve směru na Staré Hamry a vydali se za ním. Po zastavení stroje z něj vystoupil muž, který uvedl, že se jedná o velomobil.

Bugyna inspirovaná šváby! Student Ondrej (22) bodoval v mezinárodní soutěži

Autonomní elektrické vozítko Blatto Buggy studenta ZČU v Plzni Ondreje Adamce.

Ten je poháněn lidskou silou a on ho využívá v rámci tréninku. Většinou jezdí v sousedním státě, ale ten den se rozhodl zavítat i do České republiky.

„Stroj splňoval všechny podmínky provozu na pozemní komunikaci. Popřáli jsme proto sportovci mnoho úspěchů a šťastnou cestu,“ dodali policisté.

Kuriozita z Opavska: Hasiči tančí Flashdance …a boří internet!

Tanec Flashdance v podání drsných hasičů z dobrovolné jednotky v Závadě na Opavsku vyvolal zaslouženou odezvu.

Co je velomobil?

Velomobil je vlastně takové elektrokolo s karosérií. Může ho pohánět lidská síla nebo baterie, kdy lze vyvinout rychlost až 60 km/hod. Stojí od 150 tisíc do zhruba 300 tisíc korun. Jejich majitelé si chválí hlavně parkování. „Autíčku“ zvednou předek a posadí ho na zadní část.

VIDEO: Labrador v Číně řídící elektrický skútr.

Video
Video se připravuje ...

Labrador v Číně řídící elektrický skútr X.com