„Kriminalisté zjistili, že pohřešovaná mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.
Mezitím se pátrání po paní Janě rozšířilo i mimo Českou republiku. „Prakticky probíhá v rámci schengenského prostoru čili na území Evropy,“ dodala mluvčí.
Pátrání přátel a rodiny nepřineslo bohužel žádné stopy. „Bohužel nic nevíme. Už necháváme vše na policii. Kdybyste ji někdy viděli, nebo měli informace, tak prosím volejte policii,“ tlumočil na sociální síti reportér CNN Prima News Michal Janotka přání jednoho z jejích blízkých.
Drony, přehrady i chalupy
Policisté také prozkoumali záběry z kamer, jak v ulicích, tak od lidí, například z aut. V uplynulých dnech pátrali v oblastech přehrad Olešná a Žermanice za použití policejních dronů letecké služby. Také prověřili horské chaty a chalupy v Beskydech. Vše dosud s negativním výsledkem.
„I nadále se obracíme na veřejnost, která by mohla přispět jakoukoli informací, která by pomohla k jejímu nalezení, aby se obrátila na linku 158, případně na kteroukoli služebnu Policie České republiky," dodala policistka.
Jana Šerjeníková není jediná, po kom se nepochopitelně slehla zem. Před dvěma lety se ztratila seniorka Danuta Zagóra (78) z Českého Těšína. I přes týdny rozsáhlého pátrání se dosud žena nenašla.