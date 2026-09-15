Paní Jitka zmizela z nemocnice: Statisícová odměna za nalezení!
Rodina nabízí odměnu 200 tisíc korun za pomoc s nalezením pohřešované paní Jitky. Ta 2. září odešla z psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od té doby se po ní slehla zem. Poslední svědectví pocházejí z dalšího dne, kdy byla spatřena na Frenštátsku.
Z nemocnice v Kroměříži Jitka odešla ve středu 2. září. V zařízení pobývala dobrovolně. Na klinice nechala mobilní telefon, u sebe při odchodu měla doklady, osobní věci, platební karty a hotovost. Od této chvíle se po ní slehla zem a už se nikomu neozvala.
O den později byla třemi na sobě nezávislými svědky spatřena na Frenštátsku. „Jedno ze svědectví je z dopoledních hodin z oblasti Kunčic pod Ondřejníkem, další dvě v odpoledních hodinách z Frenštátu pod Radhoštěm,“ uvedla na facebooku Jitčina kolegyně Klára. I když svědci jsou si prý identitou ženy jistí, neexistuje potvrzení v podobě kamerových záznamů.
Do pátrání se kromě policie zapojili i řady dobrovolníků, kolegů a příbuzných. Paní Jitka má prý velmi blízký vztah k Beskydám, je proto možné, že se nachází právě tam. „Vzhledem k době od zmizení však nelze vyloučit její pohyb v jiné části České republiky,“ napsala paní Klára. Jitka měří přibližně 160 cm a má krátké tmavé vlasy.
Za její nalezení nabízí rodina astronomickou odměnu ve výši 200 tisíc korun.
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