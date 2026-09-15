Paní Jitka zmizela z nemocnice: Statisícová odměna za nalezení!

Rodina pátrá po paní Jitce, za nalezení nabízí 200 tisíc!
Rodina pátrá po paní Jitce, za nalezení nabízí 200 tisíc!  (Autor: Facebook)
Autor: Kamil Morávek - 
15. září 2026
10:20

Rodina nabízí odměnu 200 tisíc korun za pomoc s nalezením pohřešované paní Jitky. Ta 2. září odešla z psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od té doby se po ní slehla zem. Poslední svědectví pocházejí z dalšího dne, kdy byla spatřena na Frenštátsku. 

Z nemocnice v Kroměříži Jitka odešla ve středu 2. září. V zařízení pobývala dobrovolně. Na klinice nechala mobilní telefon, u sebe při odchodu měla doklady, osobní věci, platební karty a hotovost. Od této chvíle se po ní slehla zem a už se nikomu neozvala.

O den později byla třemi na sobě nezávislými svědky spatřena na Frenštátsku. „Jedno ze svědectví je z dopoledních hodin z oblasti Kunčic pod Ondřejníkem, další dvě v odpoledních hodinách z Frenštátu pod Radhoštěm,“ uvedla na facebooku Jitčina kolegyně Klára. I když svědci jsou si prý identitou ženy jistí, neexistuje potvrzení v podobě kamerových záznamů.

Pohřešovaný Emil Tkáč ze Sokolovska
Z houbaření se nevrátil: Pohřešovaného muže (†62) našli mrtvého

Do pátrání se kromě policie zapojili i řady dobrovolníků, kolegů a příbuzných. Paní Jitka má prý velmi blízký vztah k Beskydám, je proto možné, že se nachází právě tam. „Vzhledem k době od zmizení však nelze vyloučit její pohyb v jiné části České republiky,“ napsala paní Klára. Jitka měří přibližně 160 cm a má krátké tmavé vlasy. 

Za její nalezení nabízí rodina astronomickou odměnu ve výši 200 tisíc korun.

Video se připravuje ...
Hromadná SMS pomohla najít pohřešovanou dívku
Zdroj: Policie ČR

Témata:
pátráníjitkapohřešovaná osobaBeskydyKroměřížská nemocnice a.s.nemocniceFrenštát pod RadhoštěmKunčice pod OndřejníkemPsychiatrická nemocnice v KroměřížiKroměříž
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Konvičková a její okolí počítá se vším: Do rakve jen v hezkých šatech
Konvičková a její okolí počítá se vším: Do rakve jen v hezkých šatech
Aha!
Týdenní horoskop od 14. do 20. září pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 14. do 20. září pro všechna znamení
Dáma
GALERIE: Neuvěříte, co musí denně překonávat děti na cestě za vzděláním! Podívejte se na nejnebezpečnějších cesty do školy
GALERIE: Neuvěříte, co musí denně překonávat děti na cestě za vzděláním! Podívejte se na nejnebezpečnějších cesty do školy
Maminka
Jak nebýt single? Offline je zase in a lásku možná potkáte, až když začnete reálně žít
Jak nebýt single? Offline je zase in a lásku možná potkáte, až když začnete reálně žít
Ženy
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Moje zdraví
Konec Superbu, jak ho známe? Škoda zvažuje sloučení svých dvou klíčových bestsellerů
Konec Superbu, jak ho známe? Škoda zvažuje sloučení svých dvou klíčových bestsellerů
e15
Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu
Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu
iSport
10 oficiálních čísel, která vyvracejí bludy Okamury, Rajchla a trollů na sítích o Ukrajincích v Česku
10 oficiálních čísel, která vyvracejí bludy Okamury, Rajchla a trollů na sítích o Ukrajincích v Česku
Reflex
Pestrá pálivost Nigérie. S trochou štěstí seženete ještěrčí maso na špízu
Pestrá pálivost Nigérie. S trochou štěstí seženete ještěrčí maso na špízu
Lidé a země