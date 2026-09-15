Poprask v Itálii: Dvojice influencerů ze Slovenska vyšplhala na stovky metrů vysoký komín!

Slovenští influenceři vylezli na 250 metrů vysoký komín v Itálii
Slovenští influenceři vylezli na 250 metrů vysoký komín v Itálii
Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu
Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu
Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice
Autor: ČTK - 
15. září 2026
10:43

Dvojice slovenských influencerů vyvolala pozdvižení a kritiku v malém městě na severu Itálie poté, co vylezli na 250 metrů vysoký komín tamní bývalé elektrárny. Napsala to tento týden místní média. Ze svého počinu zveřejnili fotografie a video. Podle místních však zbytečně riskovali.

Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu. Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice a další úpravy, aby se z oblasti stalo turistické středisko. Komín, který patří k nejvyšším v Itálii, by však měl být zachován.

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Areál patří energetickému holdingu Enel a dvojice slovenských mladíků se vydala na vrchol komínu bez vědomí vlastníka, píší média. Do areálu je vstup zakázán. Podle starosty města Robeta Pizzoliho je takový výstup vzhledem k minimálním bezpečnostním opatřením velmi nebezpečný. „Riskují tam život,“ řekl médiím starosta s tím, že podle něj pár fotek na internetu za takové nebezpečí nestojí. Majitel areálu navíc nevylučuje podání trestního oznámení na dvojici mladých mužů.

Slovenští influenceři vylezli na 250 metrů vysoký komín v Itálii
Slovenští influenceři vylezli na 250 metrů vysoký komín v Itálii
Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu
Influenceři vystoupili na komín bývalé elektrárny v Porto Tolle u ústí Pádu
Elektrárna byla uzavřena v roce 2015 a nyní v areálu probíhají demolice

Témata:
šplháníSlovenskoItáliekomínelektrárnaInfluencerPorto Tolle
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