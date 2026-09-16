Zemřela známá televizní lékařka: Vůz dermatoložky Molnárové (†34) smetl kamion

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Zdroj: hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica
Při vážné dopravní nehodě přišla o život oblíbená slovenská doktorka Benedikta Molnárová (†34). Lékařka se věnovala především dermatologii a často vystupovala v televizním vysílání. Při dopravní nehodě utrpěla vážná zranění, kterým později v nemocnici podlehla.
V pondělí 14. září se ve slovenském městě Dunajská Streda odehrála vážná dopravní nehoda. Řidič vozidla značky Citroën nedal přednost Renaultu, ve kterém měla sedět známá doktorka Benedikta Molnárová. Po střetu Renault odletěl do protisměru, kde do něj narazil protijedoucí kamion.
„Žena, která auto Renault řídila, utrpěla vážná zranění, se kterými ji převezli do nemocnice. Tam po několika hodinách, navzdory maximální snaze lékařů, zraněním podlehla,“ popsala policie Trnavského kraje. „Vyšetřování dopravní nehody si převzal dunajskostredský vyšetřovatel,“ dodala. Řidička měla utrpět vážné poranění hlavy, hrudníku a žeber a před převozem do nemocnice jí musela být poskytnuta resuscitace, uvedla mluvčí záchranné služby pro deník Nový Čas.
Benedikta Molnárová (†34) se věnovala především dermatologii a vystupovala v televizním vysílání. Tragická událost se odehrála jenom dva roky po její svatbě. „S hlubokým smutkem oznamujeme, že nás náhle tragicky opustila naše kolegyně, skvělá lékařka a dermatoveneroložka. Svojí profesionalitou, lidskostí a laskavým přístupem zanechala nesmazatelnou stopu v životech svých pacientů, kolegů a všech, kteří měli tu čest ji poznat,“ vyjádřila se klinika Mazreku Medical, ve které Benedikta pracovala.
„Nechce se mi tomu věřit. Benedikta byla sluníčko ochotné pomoct každému. Je mi to nesmírně líto. Máme v srdcích velký smutek a vyjadřujeme upřímnou soustrast nejbližším,“ vzkázala starostka Topolčan, ze kterých doktorka pocházela, Alexandra Gieciová.
Doktorka vystupovala v ranním pořadu na TV Markíza, angažovala se v Národní radě Slovenské republiky a tvořila osvětu v rámci správné péče o pokožku.
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