Školní autobus se sám rozjel: S dětmi uvnitř narazil do zdi

V Německu se samovolně rozjel školní autobus a havaroval, několik zraněných
V Německu se samovolně rozjel školní autobus a havaroval, několik zraněných  (Autor: ČTK / Becker &#38; Bredel)
Aktualizováno -
14. září 2026
13:13
Autor: ČTK - 
14. září 2026
11:57

V sárském Völklingenu na západě Německa v pondělí narazil školní autobus čelně do zdi domu poté, co se po vystoupení řidičky rozjel z kopce. Informovala o tom podle listu Saarbrücker Zeitung místní policie, která nehodu označila za vážnou. Hasiči následně uvedli, že zraněno bylo 24 lidí, z nichž 21 jsou děti. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu.

Řidička vystoupila kvůli kontrole neupřesněného defektu, autobus se ale poté z kopce rozjel, poničil několik zaparkovaných vozů a na úpatí svahu čelně narazil do domu. Ve zdi domu, jehož bezpečnost musí prověřit statik, vznikla podle Saarbrücker Zeitung velká díra.

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Autobusem cestovali žáci páté třídy. Mezi zraněnými jsou i dva učitelé a řidička. Ta utrpěla zranění, když se pokoušela doběhnout odbrzděný autobus.

Saarbrücker Zeitung už dříve napsal, že podle tehdy dostupných informací vozidlo během samovolné jízdy nezranilo žádné chodce a ani jiné řidiče.

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Auto přeletělo přes zábradlí a zůstalo viset nad silnicí. Z vozu trčely nohy řidiče.
Zdroj: Instagram/@kalenamishell

Témata:
autobuspolicieNěmeckokopecškolní autobusová linkanehodazraněníVölklingen
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