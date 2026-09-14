Školní autobus se sám rozjel: S dětmi uvnitř narazil do zdi
V sárském Völklingenu na západě Německa v pondělí narazil školní autobus čelně do zdi domu poté, co se po vystoupení řidičky rozjel z kopce. Informovala o tom podle listu Saarbrücker Zeitung místní policie, která nehodu označila za vážnou. Hasiči následně uvedli, že zraněno bylo 24 lidí, z nichž 21 jsou děti. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu.
Řidička vystoupila kvůli kontrole neupřesněného defektu, autobus se ale poté z kopce rozjel, poničil několik zaparkovaných vozů a na úpatí svahu čelně narazil do domu. Ve zdi domu, jehož bezpečnost musí prověřit statik, vznikla podle Saarbrücker Zeitung velká díra.
Autobusem cestovali žáci páté třídy. Mezi zraněnými jsou i dva učitelé a řidička. Ta utrpěla zranění, když se pokoušela doběhnout odbrzděný autobus.
Saarbrücker Zeitung už dříve napsal, že podle tehdy dostupných informací vozidlo během samovolné jízdy nezranilo žádné chodce a ani jiné řidiče.
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