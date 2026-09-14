Otec z Mostecka tišil holčičku (6 měs.) strašným způsobem: Skončila na JIPce!

Otec z Mostecka tišil holčičku (6 měs.) strašným způsobem.
Otec z Mostecka tišil holčičku (6 měs.) strašným způsobem.
Otec z Mostecka u soudu.
Otec z Mostecka u soudu.
Otec z Mostecka u soudu.
Autor: Nicole Vášová - 
14. září 2026
09:30

Agresivní otec na Mostecku utišil pláč teprve šestiměsíční holčičky život ohrožujícím způsobem. Miminkem třásl a způsobil mu tak krvácení do mozku, bezvědomí a zánět plic. Hrozilo dokonce oslepnutí. Za nelidské chování dostal od Ústeckého krajského soudu trest odnětí svobody na šest let.

Několikanásobný otec (32) z Mostecka utišil teprve šestiměsíční holčičku v pěstounské péči své partnerky velmi nebezpečným způsobem. Neutichající miminko vzal a třásl mu s hlavičkou tak prudce, až upadlo do bezvědomí.

Obdobně měl jednat celkem dvakrát, čímž holčičce způsobil poškození mozku! Poté, co dítě nereagovalo, zavolal pár záchranku. V nemocnici lékaři odhalili krvácení do mozku a miminko okamžitě umístili na jednotku intenzivní péče. Mělo křeče, zvracelo, začínal u něj zápal plic a hrozilo, že oslepne.

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„Nepopírám, že jsem jí zranění způsobil já, ale bylo to nevědomě,“ řekl muž u soudu podle serveru CNN Prima News. Přestože si miminko z agresivního chování neodnese trvalé následky, muž si za pokus o těžké ublížení na zdraví odsedí šest let. Před incidentem měl podmínku za zdemolování bytu své partnerky. Případ je stále otevřený pro podání případného odvolání.

Takzvaný Syndrom třeseného dítěte ohrožuje zdraví nejmenších, může vést k trvalému poškození mozku, a dokonce i smrti. Násilné třesení kojencem nebo batoletem zamezuje přísunu kyslíku a způsobuje třes krční páteře a poranění hlavy. Nejčastěji k němu dochází nedbalým zacházením ze strany rodičů nebo lékařů.

Mezi hlavní příznaky patří podrážděnost a úzkostlivost dítěte, spavost, dýchací potíže, nevolnost, zblednutí nebo zmodrání kůže, ochrnutí a křeče.  Vnějším projevem může být krvácení do očí nebo uší, modřiny a poškození míchy a žeber, uvedl server Apollo hospitals.

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Otec z Mostecka tišil holčičku (6 měs.) strašným způsobem.
Otec z Mostecka tišil holčičku (6 měs.) strašným způsobem.
Otec z Mostecka u soudu.
Otec z Mostecka u soudu.
Otec z Mostecka u soudu.

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Nicole Vášová
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