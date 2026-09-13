Bývalý záchranář unesl, zdrogoval a znásilnil studentku Soňu: Ivo půjde do vězení!

Exzáchranář Ivo P. ve vězení mlčí a budí strach.
Exzáchranář Ivo P. ve vězení mlčí a budí strach.
Bývalý záchranář Ivo P. před soudem
Bývalý záchranář Ivo P. před soudem
Záchranář Ivo P. (54), který měl unést a znásilnit studentku Soňu (22), byl však příčetný?
Autor: Štěpánka Grofová - 
13. září 2026
12:23

Tři roky po zmizení studentky Soni v Bratislavě padl v ostře sledovaném případu rozsudek. Bývalého záchranáře Iva P. soud uznal vinným ze sexuálního násilí a omezování osobní svobody. Za mřížemi má strávit 17,5 roku. Rozsudek zatím není pravomocný.

V mediálně sledované kauze únosu a intoxikace studentky Soni padl v pátek 11. září verdikt. Městský soud Bratislava I uznal bývalého záchranáře vinným z obzvlášť závažného zločinu sexuálního násilí v souběhu s přečinem omezování osobní svobody. Uložil mu nepodmíněný trest 17 let a šest měsíců ve věznici s maximálním stupněm ostrahy. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se proti němu odvolal.

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Záhadné zmizení maminky Jany (38): Blízcí prosí o pomoc i Slováky

Přes 2,4 milionu pro Soňu

Vězení navíc není jediným trestem. Soud nařídil muži ochranný dohled na dva roky a rozhodl také o zabavení jeho auta. Studentce má nahradit škodu přesahující 100 tisíc eur, tedy více než 2,4 milionu korun. Se zbytkem požadované částky ji soud odkázal na civilní řízení, píše server Aktuality.sk.

Soud přitom případ neposoudil jako znásilnění, jak původně zněla obžaloba, ale jako sexuální násilí. Právní zástupce Soni Ondrej Urban s překvalifikováním souhlasil. Obhajoba naopak verdikt odmítla a avizovala odvolání.

Soud jeho verzi neuvěřil

Předseda senátu Branislav Harabin po vynesení rozsudku vysvětlil, že soud neuvěřil verzi obžalovaného, podle níž se měl doma probudit s neznámou ženou. Důležitou roli hrály také znalecké posudky a zjištěná přítomnost chemických látek.

Případ začal 10. září 2023. Soňa tehdy zmizela při cestě z autobusové zastávky domů. Po přibližně 26 hodinách ji našli v bezvědomí a intoxikovanou před nemocnicí v bratislavské Petržalce. Na těle měla odřeniny, řeznou ránu a sedm viditelných vpichů.

Policisté následně zadrželi Iva P. Podle informací zveřejněných v průběhu vyšetřování měl u sebe injekce s různými látkami včetně ketaminu. Soninu DNA vyšetřovatelé našli mimo jiné v jeho autě, na prostěradle v bytě a ve vaně.

Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce
Dominik z Chrudimska boural a pak zmizel! Rodina ho hledá už čtyři měsíce

Případ už jednou skončil

Kauza přitom měla neobvyklý vývoj. V dubnu 2024 prokurátorka trestní stíhání zastavila kvůli údajné duševní nemoci Iva P. a z ní plynoucí nepříčetnosti v době činu. Následně se ale objevily nové skutečnosti zpochybňující původní závěry o jeho psychickém stavu.

Do případu zasáhl také slovenský Ústavní soud, podle něhož byla zastavením stíhání porušena práva poškozené. Generální prokuratuře nařídil, aby případ znovu řešila. Prokurátor následně v únoru 2025 původní rozhodnutí o zastavení stíhání zrušil a Ivo P. se znovu dostal před soud.

Jozef měl Míšu uškrtit.
Jozef měl uškrtit studentku Míšu: Poslední slova před smrtí!

Exzáchranář Ivo P. ve vězení mlčí a budí strach.
Exzáchranář Ivo P. ve vězení mlčí a budí strach.
Bývalý záchranář Ivo P. před soudem
Bývalý záchranář Ivo P. před soudem
Záchranář Ivo P. (54), který měl unést a znásilnit studentku Soňu (22), byl však příčetný?

Témata:
znásilněnísoudtrestrozsudekodsouzenýzáchranářstudentka SoňaBratislavaosobní svobodasexuální násilí
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

dexempo multo šupoplex ( 13. září 2026 13:47 )

Divím se, že nedostal trest 6 let za opilství. Byl přece taky totalně ožralej a zfetovanej. Stejně, jako ten feťák, co zabil svoje dítě. To je nějaký divný ne? Znásilnění skoro 18 let. Vražda dítěte max 8? 🤦🏻 Pěkně to tady zavedl fašista Havel 😡

Bozena Vildmanova ( 13. září 2026 13:38 )

Proboha proč to p.r.a.se rovnou nezastřelí jako je to v jiných státech??? V polovině ho stejně pustí na svobodu, tak to v Česku přeci chodí. Mírné tresty pro zrůdy,podlidi. Jen kdyby se to stalo soudcovo dceři nebo vnučce to by ta bestie z basy už nevylezla!!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Konvičková a její okolí počítá se vším: Do rakve jen v hezkých šatech
Konvičková a její okolí počítá se vším: Do rakve jen v hezkých šatech
Aha!
Týdenní horoskop od 14. do 20. září pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 14. do 20. září pro všechna znamení
Dáma
GALERIE: Neuvěříte, co musí denně překonávat děti na cestě za vzděláním! Podívejte se na nejnebezpečnějších cesty do školy
GALERIE: Neuvěříte, co musí denně překonávat děti na cestě za vzděláním! Podívejte se na nejnebezpečnějších cesty do školy
Maminka
Jak nebýt single? Offline je zase in a lásku možná potkáte, až když začnete reálně žít
Jak nebýt single? Offline je zase in a lásku možná potkáte, až když začnete reálně žít
Ženy
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Jaká kolenní ortéza je vhodná při artróze, po operaci nebo při sportu?
Moje zdraví
Konec Superbu, jak ho známe? Škoda zvažuje sloučení svých dvou klíčových bestsellerů
Konec Superbu, jak ho známe? Škoda zvažuje sloučení svých dvou klíčových bestsellerů
e15
Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu
Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu
iSport
10 oficiálních čísel, která vyvracejí bludy Okamury, Rajchla a trollů na sítích o Ukrajincích v Česku
10 oficiálních čísel, která vyvracejí bludy Okamury, Rajchla a trollů na sítích o Ukrajincích v Česku
Reflex
Pestrá pálivost Nigérie. S trochou štěstí seženete ještěrčí maso na špízu
Pestrá pálivost Nigérie. S trochou štěstí seženete ještěrčí maso na špízu
Lidé a země