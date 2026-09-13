Bývalý záchranář unesl, zdrogoval a znásilnil studentku Soňu: Ivo půjde do vězení!
Tři roky po zmizení studentky Soni v Bratislavě padl v ostře sledovaném případu rozsudek. Bývalého záchranáře Iva P. soud uznal vinným ze sexuálního násilí a omezování osobní svobody. Za mřížemi má strávit 17,5 roku. Rozsudek zatím není pravomocný.
V mediálně sledované kauze únosu a intoxikace studentky Soni padl v pátek 11. září verdikt. Městský soud Bratislava I uznal bývalého záchranáře vinným z obzvlášť závažného zločinu sexuálního násilí v souběhu s přečinem omezování osobní svobody. Uložil mu nepodmíněný trest 17 let a šest měsíců ve věznici s maximálním stupněm ostrahy. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se proti němu odvolal.
Přes 2,4 milionu pro Soňu
Vězení navíc není jediným trestem. Soud nařídil muži ochranný dohled na dva roky a rozhodl také o zabavení jeho auta. Studentce má nahradit škodu přesahující 100 tisíc eur, tedy více než 2,4 milionu korun. Se zbytkem požadované částky ji soud odkázal na civilní řízení, píše server Aktuality.sk.
Soud přitom případ neposoudil jako znásilnění, jak původně zněla obžaloba, ale jako sexuální násilí. Právní zástupce Soni Ondrej Urban s překvalifikováním souhlasil. Obhajoba naopak verdikt odmítla a avizovala odvolání.
Soud jeho verzi neuvěřil
Předseda senátu Branislav Harabin po vynesení rozsudku vysvětlil, že soud neuvěřil verzi obžalovaného, podle níž se měl doma probudit s neznámou ženou. Důležitou roli hrály také znalecké posudky a zjištěná přítomnost chemických látek.
Případ začal 10. září 2023. Soňa tehdy zmizela při cestě z autobusové zastávky domů. Po přibližně 26 hodinách ji našli v bezvědomí a intoxikovanou před nemocnicí v bratislavské Petržalce. Na těle měla odřeniny, řeznou ránu a sedm viditelných vpichů.
Policisté následně zadrželi Iva P. Podle informací zveřejněných v průběhu vyšetřování měl u sebe injekce s různými látkami včetně ketaminu. Soninu DNA vyšetřovatelé našli mimo jiné v jeho autě, na prostěradle v bytě a ve vaně.
Případ už jednou skončil
Kauza přitom měla neobvyklý vývoj. V dubnu 2024 prokurátorka trestní stíhání zastavila kvůli údajné duševní nemoci Iva P. a z ní plynoucí nepříčetnosti v době činu. Následně se ale objevily nové skutečnosti zpochybňující původní závěry o jeho psychickém stavu.
Do případu zasáhl také slovenský Ústavní soud, podle něhož byla zastavením stíhání porušena práva poškozené. Generální prokuratuře nařídil, aby případ znovu řešila. Prokurátor následně v únoru 2025 původní rozhodnutí o zastavení stíhání zrušil a Ivo P. se znovu dostal před soud.
Divím se, že nedostal trest 6 let za opilství. Byl přece taky totalně ožralej a zfetovanej. Stejně, jako ten feťák, co zabil svoje dítě. To je nějaký divný ne? Znásilnění skoro 18 let. Vražda dítěte max 8? 🤦🏻 Pěkně to tady zavedl fašista Havel 😡