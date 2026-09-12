Záhadné zmizení maminky Jany (38): Blízcí prosí o pomoc i Slováky

Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Autor: Štěpánka Grofová - 
12. září 2026
13:01

Po Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku není více než týden ani stopy. Maminka dvou dětí zmizela krátce po svých narozeninách a rozsáhlé hledání v Česku zatím nepřineslo výsledek. O pomoc byli požádáni také Slováci a případ už eviduje tamní policie.

Po Janě Šerjeníkové pátrají policisté i její blízcí od začátku září. Matka dvou dětí měla ve středu 2. září narozeniny a během následující noci zmizela z Frýdku-Místku. Ve čtvrtek už nedorazila do zaměstnání v Ostravě a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.

Podle dosud zveřejněných informací odešla bez telefonu, dokladů a peněz, u sebe měla mít pouze batoh. Přestože policisté prověřili řadu míst a získali poznatky také od veřejnosti, žádná stopa zatím k Janě nevedla.

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O pomoc prosí i Slováky

Rodina a přátelé proto obrátili pozornost také za hranice. Janina kamarádka kontaktovala slovenský deník Nový Čas s naléhavou prosbou. Frýdek-Místek leží nedaleko hranic a blízcí doufají, že si jí mohl všimnout také někdo ze Slovenska, kdo se pohyboval v českém pohraničí.

Případ eviduje slovenská policie

Pátrání ale nezůstává pouze u výzvy slovenské veřejnosti. Podle zjištění TN.cz případ eviduje také Policie Slovenské republiky. Mluvčí slovenského policejního prezidia Roman Hájek potvrdil, že Janino je pohřešování vedeno v mezinárodních pátracích systémech a pátrání na Slovensku probíhá v rámci běžné služební činnosti policie.

Pátrání zatím bez výsledku

V Česku zatím žádná z prověřovaných stop k Janě nevedla. Policisté rozšířili hledání za hranice Moravskoslezského kraje a získané poznatky prověřují napříč republikou.

V uplynulých dnech nasadili drony letecké služby v okolí přehrad Olešná a Žermanice a zkontrolovali horské chaty a chalupy v Beskydech. Všechny tyto akce skončily bez výsledku.

Policie už dříve požádala také majitele palubních kamer o záznamy z ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku-Místku z noci na 3. září. Právě ty by mohly pomoci zmapovat poslední známý pohyb pohřešované.

Jana Šerjeníková měří přibližně 165 až 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a rovné hnědé vlasy. Není jasné, co měla v době zmizení na sobě, nejčastěji se však oblékala do sukní.

Kdokoliv ženu viděl nebo má informace o jejím pohybu či současném pobytu, má kontaktovat policii na lince 158.

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Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.
Zoufalá rodina pátrá po mladé mamince Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku.

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Štěpánka Grofová
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