Jozef měl uškrtit studentku Míšu: Poslední slova před smrtí!
Policie stále vyšetřuje okolnosti vraždy ve slovenské obci Stará Ľubovňa. Jozef (20) měl zabít teprve sedmnáctiletou Míšu. O samotné vraždě poprvé promluvil i sám obviněný.
Míša se o sobotní noci 15. srpna vytratila z domu v obci Stará Ľubovňa jen v pyžamu a už se nikdy nevrátila. O dva dny později našli její tělo nedaleko zasypané listím. Jakmile se zpráva rozšířila, Jozef šel sám na policejní stanici a udal se.
Pitva potvrdila násilnou smrt. Ukázalo se, že Jozef slečnu nejspíše uškrtil. Policie ho oficiálně obvinila ze závažného zločinu vraždy. Zároveň odhalila, že si měl obviněný před krutým činem hledat na internetu návod, jak zabít člověka.
Poslední slova před smrtí
Dívka s Jozefem udržovala vztah přibližně rok a půl. Podle výpovědi některých svědků ji měl dokonce mlátit. Vztah se měl postupně rozpadat. Dívka Jozefovi oznámila, že se chystá vyrazit na festival s jiným mužem. Informace u mladíka údajně nastartovala nezvladatelné emoce a žárlivost. Jak jeho slova dále citoval deník Nový Čas, v tu chvíli Jozefa poprvé napadlo, že ukončí její i svůj život. Večer se potkali znovu. Jozef dívku zezadu chytil kolem krku. „Jestli jdeš zítra s jiným, tak dnes ukončím tvůj a můj život,“ řekl údajně Jozef a začal Míšu škrtit. Ta se po chvíli skácela na zem. Její tělo našli v pondělí ráno.
Jozef skončil ve vazbě, jelikož podle soudce hrozí, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. V případě viny mu hrozí až 20 let vězení.