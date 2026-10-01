Daniel (13) ve Staškově ubodal učitelku: Hrdinný čin ředitelky! A další šílené detaily případu
Staškov se po krvavém útoku ve škole snaží pochopit, co se odehrávalo v hlavě školáka Daniela. Místní ho popisují jako vážného a uzavřeného chlapce, jenž chodil do kostela a ministroval. Po útoku sehrála zásadní roli ředitelka školy - s ozbrojeným žákem zůstala sama v kanceláři a dokázala ho uklidnit. Inspekce mezitím prověřuje postup policisty, jenž se několik dní před útokem zabýval oznámením na chlapce.
Třináctiletého Daniela znala paní Anna z úplně jiného prostředí, než v jakém ho v úterý 29. září poznalo celé Slovensko. Potkávala ho v kostele ve Staškově.
„Když ministroval, krásně četl. Dalo se to s ním prožívat, jak krásně četl. Byl takový... Nikdy jsem ho neviděla rozesmátého. To mě vždycky trápilo,“ popsala pro televizi Markíza. Daniela si pamatuje jako vážného, ale šikovného chlapce. To, co následovalo ve škole, proto nedokáže pochopit.
Chodil ministrovat
O jeho vztahu ke kostelu mluvili pro slovenská média také představitelé slovenské katolické církve. Předseda Konference biskupů Slovenska Bernard Bober zmínil informaci, podle níž mu měla babička, jež ho má vychovávat, návštěvy kostela zakázat. Zároveň upozornil, že něco takového samozřejmě nelze považovat za vysvětlení útoku.
Spišský biskup František Trstenský uvedl, že farář i ministranti se chlapci snažili věnovat. Daniel podle něj působil uzavřeně a mohl mít pocit odmítnutí či nepřijetí. Co přesně stálo za jeho jednáním, zatím není jasné. Z dostupných informací nelze ani určit, jaké problémy skutečně prožíval.
Ředitelka s ním zůstala sama
Zatímco kriminalisté skládají dohromady události předcházející útoku, vycházejí najevo další podrobnosti ze samotného úterního rána. Výraznou roli sehrála ředitelka školy Miroslava Kubincová. Po útoku vzala Daniela do kanceláře a zůstala tam s ním sama. Začala s rozrušeným chlapcem mluvit a snažila se ho uklidnit.
„Našla způsob, jak přitáhnout jeho pozornost. Dokázala dosáhnout toho, že se ze značného rozrušení relativně uklidnil a začal se dožadovat jisté formy pomoci,“ popsal bezpečnostní analytik Radovan Bránik.
Když na místo dorazili policisté, chlapec měl být už relativně klidný a k dalšímu útoku nedošlo.
Nelka dál bojuje o život
Incident přesto skončil smrtí učitelky Boženy M. (†61). Bývalá ředitelka školy a třídní učitelka druháků svým zraněním podlehla. Další pedagožka Ivana (44) skončila s bodným poraněním hrudníku v nemocnici v Žilině. Její stav je stabilizovaný a nachází se mimo ohrožení života.
Božena i Ivana měly podle dostupných informací zasáhnout ve chvíli, kdy Daniel útočil na Nelku (12). Obě se snažily školačku chránit.
Dívku měl spolužák třikrát bodnout. Po masivní ztrátě krve prodělala hemoragický šok a vrtulník ji přepravil do nemocnice v Martině. Lékaři ji operovali více než osm hodin. Její stav zůstává kritický.
Právě Nelka měla několik dní před útokem upozornit na Danielovo chování. Policie dostala 24. září trestní oznámení v souvislosti s obrázkem koncentračního tábora, do nějž měl vložit fotografie dvou učitelek. Škola následně situaci řešila a v pondělí, pouhý den před útokem, se třídou pracoval intervenční tým.
Policii prověřuje inspekce
Otázkou nyní zůstává také to, zda policie na varování reagovala správně. Slovenský Úřad inspekční služby začal z vlastní iniciativy prověřovat postup policistů po přijetí trestního oznámení z 24. září.
Samotné vyšetřování útoku převzal Úřad boje proti organizované kriminalitě slovenského policejního prezidia. Policisté provedli několikahodinovou prohlídku školy, vyslechli svědky a prohledali také Danielovo bydliště. Zajistili při tom věci určené k dalšímu zkoumání.
Daniel kvůli svému věku není trestně odpovědný. Policie případ vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy.
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