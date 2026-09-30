Šok na Slovensku: Dva výrostci (15) plánovali vraždu spolužáka
Dva chlapci ze Slovenska čelí obvinění z přípravy úkladné vraždy svého spolužáka. Bratislavští kriminalisté je obvinili ze zvlášť závažného trestného činu. Oba mladíci skončili ve vazbě. Policie kvůli probíhajícímu vyšetřování další podrobnosti případu nezveřejnila.
Dva výrostci (15) ze Slovenska čelí obvinění z něčeho, nad čím zůstává rozum stát. Studium měli podle policie vyměnit za plánování vraždy vlastního spolužáka.
Bratislavští kriminalisté dvojici obvinili ze zvlášť závažného trestného činu úkladné vraždy ve stadiu přípravy. Co přesně měli chlapci plánovat a jakým způsobem, policie zatím neprozradila. „V současné době není možné k případu uvést více skutečností, aby nebyl zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení a vyšetřování,“ uvedla mluvčí bratislavské policie Martina Šemetková pro TV JOJ.
Oba mladíci skončili ve vazbě. O umístění chlapců za mříže rozhodl soudce pro přípravné řízení Specializovaného trestního soudu v Banské Bystrici. Důvodem byla obava, že by mohli v trestné činnosti pokračovat. Případ zatím zůstává zahalen tajemstvím.
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