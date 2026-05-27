Skandální událost zachytili svědci na video, které se začalo rychle šířit po internetu. „Přišla jsem odpoledne do družiny pro dceru. Všimla jsem si pána, který sekal zahradu,“ řekla serveru denik.cz přímá svědkyně Renata Valčikevičová.
„Pak začal narážet do věcí a nakonec se válet po zemi. Vydával zvuky, působil jako zvíře,“ popsala maminka. Přítomné učitelce pomohla nahnat děti dovnitř školy, aby se na to nemusely dívat.
Oba na drogách
To ale nebylo vše. Zatímco žena čekala na policii, kterou s učitelkou zavolaly, dorazil ředitel a ten se měl agresivně vrhnout na „školníka“. Podle Renaty Valčikevičové muže doslova mlátil. Mezi muže se měli postavit dva učitelé až do příjezdu policie.
„Dvěma osobám byl proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek. U obou vyšel pozitivně,“ uvedla policistka Nikol Bočková. Podle denik.cz jsou jimi školník a ředitel Jan Šebesta...
Ředitele si na kobereček pozvala starostka Jiřina Ferenčíková. Po schůzce Šebesta rezignoval.
„Míra našeho rozhořčení je nepopsatelná. Jako starostka udělám vše pro to, aby se vše náležitě vyšetřilo,“ vzkázala Ferenčíková. Rodiče to příliš neuchlácholilo, starostku kritizují, že poměry na škole dopustila. Objevily se výzvy i k její rezignaci.
Fetující školník mezi dětmi
Muž sekající zahradu na škole prý nepůsobil jen jako školník. „Pracoval ve škole ještě před měsícem i jako kuchař. Chystal dětem jídlo. Zastupoval i ve školce, kde byl s malými dětmi od rána až do oběda,“ napsala jedna z maminek na sociální síti.
Rodiče a další občané Doubravy kritizovali vedení školy a školky delší dobu. Nelíbilo se jim jmenování ředitele Jana Šebesty. V konkurzu byl vybrán až jako třetí v pořadí ze čtyř. Už ve funkci mu byla vyčítána liknavá (ne)řešení údajné šikany na škole. Na anonymní udání ve škole několikrát zasahovaly úřady, včetně hygieny.
Napjatá situace na škole v Doubravě trvá prý od roku 2024, právě od jeho jmenování.
