Děti ve školce v Seredi: Bodaly se stříkačkami!

15. dubna 2026
Ve školce v Seredi na Slovensku došlo k incidentu, při kterém předškoláci bodali několik dětí použitými injekčními stříkačkami. Zraněno bylo více než pět dětí. Policie případ vyšetřuje a kvůli věku aktérů zatím odmítá sdělit podrobnosti.

Událost se odehrála ve středu 15. dubna po poledni v mateřské škole ve městě Sereď. Podle informací televize Markíza přinesl použité injekční stříkačky do školky čtyřletý chlapec. Následně s nimi měl bodat další děti. Do incidentu se měl zapojit ještě jeden předškolák. Zranění utrpělo více než pět dětí. Vpichy měly na rukou, nohou i dalších částech těla.

Policie se případem zabývá a potvrdila, že kontaktovala zákonné zástupce všech dotčených dětí. Vyšetřovatelé nyní zjišťují přesný průběh události i to, jak se dítě ke stříkačkám dostalo.

Podle televize Nova se v souvislosti s případem objevily informace, že chlapec mohl pocházet z problematického prostředí a stříkačky mohly patřit jeho závislé matce. Tyto informace ale policie oficiálně nepotvrdila a okolnosti případu dál prověřuje.

Zatím není jasné ani to, kde se v době incidentu nacházel pedagogický dohled. S ohledem na nízký věk dětí policie další podrobnosti nezveřejňuje. Případem se zabývají také zdravotníci. Ti u dětí řeší možné zdravotní riziko spojené s použitými jehlami a stříkačkami.

