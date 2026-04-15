Další masakr ve škole: Střílel syn policisty, několik mrtvých
Čtyři lidé zemřeli a 20 dalších bylo dnes zraněno při střelbě na základní škole v jihoturecké provincii Kahramanmaraş, informovaly podle agentury AFP místní úřady. Útočníkem byl podle nich žák této školy, mezi oběťmi je i učitel.
„Student dorazil do školy se zbraněmi, pravděpodobně otcovými, v batohu. Vstoupil do dvou učeben a bez rozmyslu zahájil palbu,“ řekl novinářům místní guvernér Mükerrem Ünlüer. Motiv a přesné okolnosti činu jsou zatím nejasné, případ vyšetřuje policie.
Podle místních médií byl 16letý útočník synem bývalého policisty a po činu spáchal sebevraždu. Místní tisk také informuje, že stav čtyř zraněných je kritický.
Jde o druhou střelbu ve škole na jihu Turecka v tomto týdnu, v zemi jsou přitom podobné incidenty na školách vzácné. V úterý na střední škole ve městě Siverek v jihovýchodní provincii Şanliurfa zranil její bývalý student 16 lidí, včetně deseti studentů a čtyř učitelů, a pak spáchal sebevraždu.
