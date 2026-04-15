Další masakr ve škole: Střílel syn policisty, několik mrtvých

Střelba na základní škole v Turecku
Aktualizováno -
15. dubna 2026
14:35
Autor: ČTK - 
15. dubna 2026
13:49

Čtyři lidé zemřeli a 20 dalších bylo dnes zraněno při střelbě na základní škole v jihoturecké provincii Kahramanmaraş, informovaly podle agentury AFP místní úřady. Útočníkem byl podle nich žák této školy, mezi oběťmi je i učitel.

„Student dorazil do školy se zbraněmi, pravděpodobně otcovými, v batohu. Vstoupil do dvou učeben a bez rozmyslu zahájil palbu,“ řekl novinářům místní guvernér Mükerrem Ünlüer. Motiv a přesné okolnosti činu jsou zatím nejasné, případ vyšetřuje policie.

Podle místních médií byl 16letý útočník synem bývalého policisty a po činu spáchal sebevraždu. Místní tisk také informuje, že stav čtyř zraněných je kritický.

Jde o druhou střelbu ve škole na jihu Turecka v tomto týdnu, v zemi jsou přitom podobné incidenty na školách vzácné. V úterý na střední škole ve městě Siverek v jihovýchodní provincii Şanliurfa zranil její bývalý student 16 lidí, včetně deseti studentů a čtyř učitelů, a pak spáchal sebevraždu.

Video  Chlapec (15) střílel na škole v Argentině  - X.com
Témata:
školastřelbamrtvíTurecko
Související

Veřejný lynč! Hanbaté záběry Krejčíkové řeší celá republika
Veřejný lynč! Hanbaté záběry Krejčíkové řeší celá republika
Aha!
Trik pro nejlepší pečené kuře: Stačí jedna změna v postupu a maso bude krásně šťavnaté
Trik pro nejlepší pečené kuře: Stačí jedna změna v postupu a maso bude krásně šťavnaté
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Státní stropy na paliva klesají. Nafta bude nejlevnější od začátku regulace
Státní stropy na paliva klesají. Nafta bude nejlevnější od začátku regulace
e15
Hadamczik o konci Šlégra: Věděl to ode mě! Trenéry už má, reaguje na Rulíka. A co Tomek?
Hadamczik o konci Šlégra: Věděl to ode mě! Trenéry už má, reaguje na Rulíka. A co Tomek?
iSport
Fico nemá po pádu Orbána od koho opisovat. O budoucnosti Slovenska mohou ironií osudu rozhodnout Maďaři
Fico nemá po pádu Orbána od koho opisovat. O budoucnosti Slovenska mohou ironií osudu rozhodnout Maďaři
Reflex
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Lidé a země