Hoch (15) střílel po spolužácích! Jednoho zabil, další zranil
Patnáctiletý střelec v pondělí zaútočil na školu v argentinské provincii Santa Fe. Zastřelil třináctiletého žáka a dalších šest děti zranil, píše agentura AFP. Dvě se musely nechat ošetřit v nemocnici. Útočníka policie zadržela živého.
Zadržený střelec čelil velmi vážné situaci v rodině, řekl zástupce provincie Pablo Cococcioni. „Mohli jsme stanovit, že se nejednalo o konflikt uvnitř školy,“ dodal Cococcioni ohledně motivu.
„Je velmi obtížné najít odůvodnění pro tento druh činů,“ uvedl dále představitel provincie v centrální Argentině, podle kterého jsou podobné události v zemi stále mimořádně vzácné. Úřady bližší informace o zadrženém i vzhledem k jeho věku neuvedly.
„(...) Někteří studenti viděli chlapce, jak vyšel z koupelny se zbraní a křičel. Začal střílet do vzduchu a všichni jsme vyběhli ven,“ popsala jedna z žaček lokálnímu rádiu, uvedl server The Straitstimes.
