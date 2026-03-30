Hoch (15) střílel po spolužácích! Jednoho zabil, další zranil

Chlapec střílel v argentinské škole
Autor: ČTK, nkc - 
30. března 2026
22:20

Patnáctiletý střelec v pondělí zaútočil na školu v argentinské provincii Santa Fe. Zastřelil třináctiletého žáka a dalších šest děti zranil, píše agentura AFP. Dvě se musely nechat ošetřit v nemocnici. Útočníka policie zadržela živého.

Zadržený střelec čelil velmi vážné situaci v rodině, řekl zástupce provincie Pablo Cococcioni. „Mohli jsme stanovit, že se nejednalo o konflikt uvnitř školy,“ dodal Cococcioni ohledně motivu.

„Je velmi obtížné najít odůvodnění pro tento druh činů,“ uvedl dále představitel provincie v centrální Argentině, podle kterého jsou podobné události v zemi stále mimořádně vzácné. Úřady bližší informace o zadrženém i vzhledem k jeho věku neuvedly.

„(...) Někteří studenti viděli chlapce, jak vyšel z koupelny se zbraní a křičel. Začal střílet do vzduchu a všichni jsme vyběhli ven,“ popsala jedna z žaček lokálnímu rádiu, uvedl server The Straitstimes.

Uživatel_5661015 ( 31. března 2026 09:11 )

Hoch? Grazl...

Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Aha!
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Dáma.cz
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
e15
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
iSport
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Reflex
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Lidé a země