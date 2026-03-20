Případ se stal 12. května loňského roku. Nejdřív se dostal k okresnímu soudu ve Znojmě, který makléři uložil tříletý trest se čtyřletou podmínkou, zákaz řízení na čtyři roky a pokutu 225 tisíc korun. Verdikt se nezamlouval jak státnímu zástupci, který žádal navýšení pokuty na půl milionu korun, tak ani obžalovanému.
Bál se prý přepadení
„Nevěděl jsem, že je to myslivec, myslel jsem si, že jde o přepadení,“ hájil se před soudem. Jeho právní zástupce na základě toho požadoval úplné zproštění od obžaloby. To ovšem soudní senát pod vedením Markéty Jirsové okamžitě zpochybnil.
„Poškozený měl na sobě mysliveckou uniformu a viditelně ukazoval svůj průkaz. Obžalovaný moc dobře věděl, že jde o člena myslivecké stráže. Navíc, když ho myslivec začal ve svém autě pronásledovat, nezavolal policii, tu volal jen myslivec,“ upozornila soudkyně.
Po poradě s dalšími dvěma členy soudního senátu obě odvolání zamítla. Tesařovi ovšem na cestu domů nadělila jednu nepříjemnou novinku. „Policie bude informována o tomto pravomocném rozsudku, zcela jistě vám odebere zbraň i zbrojní průkaz,“ zdůraznila soudkyně.
Zloděj v Liberci ukradl auto i s dítětem, ujížděl a naboural policisty. PČR
Zloděj v Liberci ukradl auto i s dítětem, ujížděl a naboural policisty. PČR