Rekonstrukce pizzerie odhalila hrůzu: Tělíčko miminka v novinách

Rekonstrukce pizzerie v Anglii odhalila ostatky novorozence
Tělíčko našel jeden z pracovníků pod podlahou, myslel si nejdřív, že jde o holuba
Tělo novorozence bylo zabalené v novinách z roku 1910
Autor: Kamil Morávek - 
15. dubna 2026
13:40

Rekonstrukce pizzerie v anglickém městě Bishop Auckland odhalila v roce 2024 děsivé tajemství. Pod podlahou našli ostatky novorozence zabalené v novinách z roku 1910. Experti nyní spekulují, že hoch se narodil nejspíš někdy v druhé polovině osmnáctého století. Tělíčko mělo kolem krku omotaný provázek.

Podle forenzních antropologů je patrné, že dítě bylo donošené. Nelze však přesně určit, jestli se chlapec narodil živý, nebo ne. Kolem krku měl omotaný provázek a byl zabalený ve výtisku deníku Umpire z roku 1910. Tělo je však podle odborníků ještě mnohem starší. Rok narození datují mezi lety 1726-1812.

Pracovník stavební firmy, který mrazivý nález učinil, moment do detailu popsal. Vše prý začalo objevem zmuchlaných novin pod podlahou. „Viděl jsem v nich žebra. Zvedli jsme je a kolega se zeptal, co to je. Mysleli jsme, že je to jenom velký holub,“ popsal pro deník Daily Mail. „Když jsem se podíval pořádně, trochu jsem odhrnul papír a vykoukla na mě drobná lebka,“ dodal. Byl to prý šokující moment, který se mu dodnes vrací ve snech.

Podle vrchního detektiva Mela Sutherlanda bude řešení případu kvůli době, kdy k úmrtí došlo, velmi náročné. „Stejně však máme vůči tomu malému povinnost dobrat se pravdy. Hlavní je zjistit jeho identitu a jak se dostal pod podlahu toho domu,“ popsal. Zajímavostí je, že i když dítě nejspíš zemřelo v osmnáctém století, dům je z mladšího Viktoriánského období.

Přesnou příčinu úmrtí chlapce se zatím nepodařilo zjistit. Sutherland však uvedl, že jakmile to bude možné, dostane se mu důstojného pohřbu.

Veřejný lynč! Hanbaté záběry Krejčíkové řeší celá republika
Veřejný lynč! Hanbaté záběry Krejčíkové řeší celá republika
Aha!
Trik pro nejlepší pečené kuře: Stačí jedna změna v postupu a maso bude krásně šťavnaté
Trik pro nejlepší pečené kuře: Stačí jedna změna v postupu a maso bude krásně šťavnaté
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Státní stropy na paliva klesají. Nafta bude nejlevnější od začátku regulace
Státní stropy na paliva klesají. Nafta bude nejlevnější od začátku regulace
e15
Hadamczik o konci Šlégra: Věděl to ode mě! Trenéry už má, reaguje na Rulíka. A co Tomek?
Hadamczik o konci Šlégra: Věděl to ode mě! Trenéry už má, reaguje na Rulíka. A co Tomek?
iSport
Fico nemá po pádu Orbána od koho opisovat. O budoucnosti Slovenska mohou ironií osudu rozhodnout Maďaři
Fico nemá po pádu Orbána od koho opisovat. O budoucnosti Slovenska mohou ironií osudu rozhodnout Maďaři
Reflex
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Hlasujte v soutěži Czech Nature Photo! Rozhodněte, kdo získá cenu časopisu Lidé a Země
Lidé a země