Rekonstrukce pizzerie odhalila hrůzu: Tělíčko miminka v novinách
Rekonstrukce pizzerie v anglickém městě Bishop Auckland odhalila v roce 2024 děsivé tajemství. Pod podlahou našli ostatky novorozence zabalené v novinách z roku 1910. Experti nyní spekulují, že hoch se narodil nejspíš někdy v druhé polovině osmnáctého století. Tělíčko mělo kolem krku omotaný provázek.
Podle forenzních antropologů je patrné, že dítě bylo donošené. Nelze však přesně určit, jestli se chlapec narodil živý, nebo ne. Kolem krku měl omotaný provázek a byl zabalený ve výtisku deníku Umpire z roku 1910. Tělo je však podle odborníků ještě mnohem starší. Rok narození datují mezi lety 1726-1812.
Pracovník stavební firmy, který mrazivý nález učinil, moment do detailu popsal. Vše prý začalo objevem zmuchlaných novin pod podlahou. „Viděl jsem v nich žebra. Zvedli jsme je a kolega se zeptal, co to je. Mysleli jsme, že je to jenom velký holub,“ popsal pro deník Daily Mail. „Když jsem se podíval pořádně, trochu jsem odhrnul papír a vykoukla na mě drobná lebka,“ dodal. Byl to prý šokující moment, který se mu dodnes vrací ve snech.
Podle vrchního detektiva Mela Sutherlanda bude řešení případu kvůli době, kdy k úmrtí došlo, velmi náročné. „Stejně však máme vůči tomu malému povinnost dobrat se pravdy. Hlavní je zjistit jeho identitu a jak se dostal pod podlahu toho domu,“ popsal. Zajímavostí je, že i když dítě nejspíš zemřelo v osmnáctém století, dům je z mladšího Viktoriánského období.
Přesnou příčinu úmrtí chlapce se zatím nepodařilo zjistit. Sutherland však uvedl, že jakmile to bude možné, dostane se mu důstojného pohřbu.
