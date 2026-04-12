„Náměstí Republiky je výkladní skříní našeho města. Chceme, aby se zde občané i turisté cítili příjemně. Zachová se tvář, na kterou jsou Plzeňané zvyklí, zároveň se z něj stane příjemnější místo,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.
Obnova bude probíhat po etapách. Na rekonstrukci celého více než hektarového náměstí se předpokládají náklady ve výši asi 200 milionů korun.
Stín pod jilmy
Klíčovým prvkem proměny náměstí je výsadba 14 stromů. Jejich úlohou v kamenném centru je měnit mikroklima a poskytovat stín. „Vybrány byly jilmy, a to pro svou odolnost vůči klimatickým výkyvům a vzdušnou korunu, která poskytne příjemný polostín,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák.
Kvůli tomu bude pod náměstím vybudován i retenční systém, který bude zeleň zavlažovat.
Stavební práce začínají demontáží stávajících povrchů a bouráním dlažby. Následovat bude náročná rekonstrukce inženýrských sítí a vyrovnání výšek komunikací.
Náměstí nebude parkoviště
Revitalizací náměstí je spojena i změna dopravního režimu na náměstí. Bude výrazně omezena individuální automobilová doprava. „V rámci zahajované etapy bude zrušen volný průjezd i parkování po celé západní straně náměstí kromě zásobování a dopravní obsluhy. V navazující druhé etapě bude zrušeno i parkoviště na ploše náměstí před radnicí,“ zdůraznil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.
Po dokončení všech etap se jižní a západní část náměstí stanou pěšími zónami a parkování se přesune primárně k východní straně.
VIDEO: Tři němečtí turisté si užívali v kašně na náměstí Republiky v Plzni, vyfasovali pokutu. (2024)
