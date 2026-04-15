Žena utekla z nemocnice uprostřed potratu: Plod zakopala na zahradě ve křoví
Nepochopitelný čin prověřují policisté na východě Slovenska. Žena v pokročilém stadiu těhotenství měla podstoupit umělé přerušení těhotenství. Z ničeho nic ale utekla z nemocnice, plod potratila doma a zakopala ho za domem ve křoví.
Žena čekala svoje sedmé dítě a byla v pátém měsíci těhotenství. Při vyšetření u ní lékaři odhalili závažné vývojové vady plodu, a žena tak zůstala hospitalizovaná ve vranovské nemocnici, kde nakonec souhlasila s ukončením těhotenství. Místo toho, aby důvěřovala odborníkům a nechala se vést jejich péčí, učinila něco nepochopitelného.
Nevěděla co má dělat
Když jí lékaři podali injekci a léky, žena nečekaně opustila nemocnici a utekla domů s tím, že musí být u svého malého syna, o kterého se neměl kdo postarat. „Přišla jsem domů a dítě ze mně vypadlo. Bylo už mrtvé, tak jsem vykopala díru a zakopala ho. Co jsem měla dělat?“ odůvodňuje svůj hrůzný čin pro TV Markíza šestinásobná matka z východoslovenské osady. Policisté prověřují, zda v tomto případě nedošlo k hanobení lidských ostatků.