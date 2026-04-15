Drama se odehrálo ve znojemské ubytovně. Alkoholem značně posílený invalida napadl před několika svědky svého soka. „Ti se mu snažili v útoku zabránit, bohužel marně,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.

Útok to byl děsivý. „Pachatel zasadil nožem napadenému desítky bodnořezných ran. Zadržela ho přivolaná policejní hlídka. Ta zjistila, že byl invalidní důchodce pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška skončila s výsledkem dvě promile,“ upřesnil mluvčí.

Kriminalisté ohledali místo činu, vyslechli svědky a zajišťovali další důkazy. „Muže obvinili z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a porušování domovní svobody. Stíhán je vazebně a hrozí mu dvacetiletý, případně i výjimečný trest,“ dodal Šváb.

