Tři policisté na stanici mučili Lukáše?! Obvinění skončili před soudem

Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Autor: Nicole Vášová - 
25. září 2026
13:12

Před čtyřmi lety Lukáše agresivně napadli tři policisté. Bili ho, kopali, používali na něj elektrický paralyzér a obličej mu omotali lepící páskou. Mladík o traumatickém zážitku promluvil a popsal hrůzy z policejního oddělení. Po čtyřech letech opustil vězení a nastoupil na gymnázium.

Před čtyřmi lety si Lukáš ze slovenské obce Zlaté Moravce prožil tři hodiny naprosté hrůzy. Na policejní stanici ho rovnou tři policisté fyzicky napadli. Bili ho, kopali, opakovaně na něj používali elektrický paralyzér klidně i několik minut a hlavu mu omotali lepící páskou.

Celou dobu měl mladík spoutané ruce za zády. Agresoři ho nakonec donutili, aby svá zranění svedl na fotbal a vůbec nemluvil o tom, co se na stanici v osudný den odehrálo. „Matúš mi omotal hlavu lepící páskou, když jsem se začal dusit a prostě to strašně bolelo,“ popsal pro TV JOJ. „Postavili se okolo mě, začali mě fotit a když jsem už chytal barvu, sundali mi to,“ dodal.

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Při násilných praktikách se dnes už bývalí policisté měli střídat. Chvíli mladíka jeden mlátil, druhý používal paralyzér a třetí si celou situaci fotil. Údajně se měli všichni tři hrůznému chování smát. „Jediné, co jsem si přál bylo, aby to už konečně skončilo,“ vzpomněl si mladík.

Lukáš si ve vězení odpykal trest za finanční podvody a konání lituje. „Začal jsem studovat ve výkonu trestu na gymnáziu, to si chci dokončit a potom bych chtěl nastoupit na vysokou školu,“ sdílel plány do budoucnosti.

„Prokurátorem Krajské prokuratury v Nitre byla podaná obžaloba na tři policejní příslušníky pro zločin mučení a jiného nelidského zacházení,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Maček pro Nový Čas. Dva bývalí policisté zároveň čelí obvinění ze zneužití pravomocí veřejného činitele. Údajně Lukáš nebyl jediný, s kým násilně zacházeli. Před týdnem proběhlo první soudní slyšení.

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Zdroj: PČR
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté
Lukáše fyzicky napadli tři policisté

Témata:
zneužitípolicienásilíparalyzérpravomoczneužití pravomociSlovenskofyzické napadenívězniceZlaté Moravce
Nicole Vášová
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