Rande v Jihlavě skončilo tragicky: Pár v bytě zbil a okradl majitele

Pár vyhrožoval muži v Jihlavě a okradl ho
Pár vyhrožoval muži v Jihlavě a okradl ho  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: Nicole Kučerová - 
19. června 2026
15:15

Schůzka s neznámou ženou v Jihlavě se zvrhla ve fyzické přepadení. Na domluvené rande u muže doma dorazila žena v doprovodu partnera! Pár na muže v jeho vlastním bytě fyzicky zaútočil a ukradl mu hotovost i platební kartu. Následně se za odcizené peníze sám pozval na jídlo, alkohol i cigarety. Ještě onoho den skončil v rukou policistů.

Minulý týden v Jihlavě skončila schůzka muže a ženy hůře, než kdokoliv mohl tušit. Muž (50) pozval ženu (27) na rande k sobě domů, znal ji od vidění, ale nevěděl její identitu. Jelikož je jeho zdravotní stav zhoršený a má omezenou hybnost, po příchodu ženě hodil oknem z bytu klíče, aby se dostala skrze dveře a přišla za ním. Netušil, že nedorazí sama.

Vzala s sebou posilu v podobě dalšího muže (33). Dvojice využila situace a na majitele bytu fyzicky zaútočila. Vyhrožovala mu nožem a způsobila četná zranění. Následně mu odcizila tašku s hotovostí, doklady i platební kartou.

Po odchodu z bytu si pár začal odcizené peníze užívat. Sám se zval na jídlo, alkohol a cigarety. Policie po příjezdu v doprovodu záchranné služby zahájila vyšetřování. Zraněného muže převezla sanitka k ošetření v nemocnici. Ještě téhož dne policie pachatele dostihla, oba byli opilí.

„Muž a žena jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané formou spolupachatelství. Dále jsou oba stíháni v souvislosti s přečiny neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Muž má pestrou trestní minulost různého druhu. Dokonce už byl ve vězení, ze kterého se na svobodu dostal začátkem roku. Obvinění jsou stíhaní na svobodě a hrozí jim až 10 let odnětí svobody.

Video  Bezdomovci obsadili byt postiženého muže v Pardubicích  - MP Pardubice
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Nicole Kučerová
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