Mladý predátor zneužíval nezletilé dívky: Jedné dával i pervitin! Jejich matce za sex platil
Místo bezpečného domova dívky zažívaly noční můru. Policie v Košicích obvinila mladíka a matku dvou dívek v případu podezření z dětské prostituce. Podle vyšetřovatelů měly nezletilé dívky poskytovat sexuální služby za peníze. Jedna z nich měla dokonce dostávat i pervitin.
Policie v Košicích rozplétá děsivý případ dětské prostituce. Podle dosavadních zjištění mělo docházet ke zneužívání dívek v nepříznivé sociální situaci. Vyšetřovatelé Úřadu boje proti organizované kriminalitě obvinili v souvislosti s případem dvě osoby, mezi nimi i ženu (38), která je podle dostupných informací matkou dotčených dívek, informuje deník Nový čas. Ta dětem místo vřelého domova připravila peklo na zemi. Nejenže své dcery nabízela predátorovi (19) jako zboží a inkasovala za ně peníze, muž navíc jedné z dívek podával pervitin.
Mladík využíval nepříznivé finanční situace
„Podle dosavadních zjištění měl obviněný v průběhu roků 2023 a 2024 v Košicích zneužít nepříznivé sociální situace dvou nezletilých osob, které žily v nevyhovujících poměrech a byly bez vlastních finančních prostředků. Obě nezletilé osoby měly vykonávat dětskou prostituci za úplatu, přičemž jedné nezletilé měl poskytovat omamnou látku metamfetamin,“ informovala policie.
Matka nezletilých dívek jim prostituci nejen tolerovala a nijak jim v této činnosti nebránila, dokonce měla z poskytovaných sexuálních služeb inkasovat peníze. Na celé situaci se tak nepřímo podílela. V případě prokázání viny hrozí predátorovi za trestný čin obchodování s lidmi trest odnětí svobody na čtyři až deset let a za trestný čin šíření toxikomanie trest odnětí svobody na tři až osm let. Protože byl v době spáchání skutků mladistvý, trestní sazba se snižuje na polovinu.
Krkavčí matce hrozí v případě prokázání viny za kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi trest odnětí svobody v rozmezí sedmi až dvanácti let. Policie zatím nezveřejňuje další podrobnosti, aby neohrozila vyšetřování ani nezletilé osoby.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.