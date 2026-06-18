Kvůli smrtelné srážce s Čechy zatkli důstojníka katamaránu: Udělal jsem, co jsem mohl!
Vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod v Chorvatsku nabírá na obrátkách. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané. Další člověk z Česka zůstává v nemocnici ve Splitu. Kapitán plachetnice byl propuštěn z nemocnice a opustil Chorvatsko. To může výrazně zkomplikovat vyšetřování. Úřady budou pravděpodobně potřebovat spolupráci s Českem. Policie také zadržela prvního důstojníka katamaránu, ten však vinu odmítá.
V Chorvatsku se naplno rozjíždí vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod posledních let. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané, kteří cestovali na menším z plavidel.
Hrozí komplikace ve vyšetřování
Kapitán plachetnice, která po střetu skončila na dně moře, po propuštění z nemocnice Chorvatsko opustil, což může výrazně zkomplikovat další postup. V případu tak bude podle všeho nutná úzká spolupráce s českými úřady, pokud by v budoucnu došlo k obvinění. Jeden z českých občanů navíc nadále zůstává hospitalizován ve splitské nemocnici, informuje deník Riportal.
Vyšetřovatelé se nyní snaží detailně zrekonstruovat, co se v osudný okamžik skutečně odehrálo, kolem případu panuje stále mnoho nejasností. Podle chorvatského ministra vnitra Davora Božinoviće kapitán katamaránu v okamžiku srážky pravděpodobně loď vůbec neřídil, a odpovědnost by tak mohla padnout na jeho zástupce. První důstojník katamaránu byl zatčen a je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení bezpečnosti zvláštních druhů dopravy se smrtelným následkem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 3 až 15 let.
Udělal prý, co mohl
Třiatřicetiletý první důstojník však obvinění vehementně odmítá. Podle jeho právníka Zvjezdana Bariće uvedl, že se nehodě snažil do poslední chvíle zabránit a udělal vše, co bylo v tu chvíli v jeho silách. „Můj klient přednesl aktivní obhajobu a do detailu vysvětlil všechny okolnosti nehody,“ řekl advokát webu dalmatinskyportal.hr.
„Prokurátor však i navzdory tomu trvá na vazbě, z důvodu možné recidivy a ovlivňování svědků,“ dodal.
Tragická srážka
K tragické události došlo v neděli při srážce katamaránu s plachetnicí na moři v Chorvatsku u Splitu. Po nárazu šla plachetnice ke dnu a čtyři čeští občané při nehodě zahynuli. Tři lidé zemřeli přímo při nehodě, čtvrté tělo bylo později nalezeno v kajutě potopené v hloubce přibližně 50 metrů. Příčina tragédie i přesný průběh událostí jsou stále předmětem vyšetřování.
Udělal vše co mohl? A co takhle zastavit? Loď má jistě nějakou setrvačnost, ale v situaci, kdy vznikne zmatek, je zastavení motorů nejlepším řešením. 😕