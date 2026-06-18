Kvůli smrtelné srážce s Čechy zatkli důstojníka katamaránu: Udělal jsem, co jsem mohl!

Katamarán Krilo Eclipse.
Katamarán Krilo Eclipse.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
V Chorvatsku zemřel i slavný chovatel koní.
Petr B. (†63) je další obětí tragické srážky. Vedl technický úsek ostravské společnosti OZO.
Aktualizováno -
18. června 2026
15:33
Autor: Andrea Vídeňská, Kamil Morávek - 
18. června 2026
12:45

Vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod v Chorvatsku nabírá na obrátkách. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané. Další člověk z Česka zůstává v nemocnici ve Splitu. Kapitán plachetnice byl propuštěn z nemocnice a opustil Chorvatsko. To může výrazně zkomplikovat vyšetřování. Úřady budou pravděpodobně potřebovat spolupráci s Českem. Policie také zadržela prvního důstojníka katamaránu, ten však vinu odmítá.

V Chorvatsku se naplno rozjíždí vyšetřování jedné z nejtragičtějších námořních nehod posledních let. Při srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli čtyři čeští občané, kteří cestovali na menším z plavidel.

Hrozí komplikace ve vyšetřování

Kapitán plachetnice, která po střetu skončila na dně moře, po propuštění z nemocnice Chorvatsko opustil, což může výrazně zkomplikovat další postup. V případu tak bude podle všeho nutná úzká spolupráce s českými úřady, pokud by v budoucnu došlo k obvinění. Jeden z českých občanů navíc nadále zůstává hospitalizován ve splitské nemocnici, informuje deník Riportal.

Vyšetřovatelé se nyní snaží detailně zrekonstruovat, co se v osudný okamžik skutečně odehrálo, kolem případu panuje stále mnoho nejasností. Podle chorvatského ministra vnitra Davora Božinoviće kapitán katamaránu v okamžiku srážky pravděpodobně loď vůbec neřídil, a odpovědnost by tak mohla padnout na jeho zástupce. První důstojník katamaránu byl zatčen a je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení bezpečnosti zvláštních druhů dopravy se smrtelným následkem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 3 až 15 let.

Udělal prý, co mohl

Třiatřicetiletý první důstojník však obvinění vehementně odmítá. Podle jeho právníka Zvjezdana Bariće uvedl, že se nehodě snažil do poslední chvíle zabránit a udělal vše, co bylo v tu chvíli v jeho silách. „Můj klient přednesl aktivní obhajobu a do detailu vysvětlil všechny okolnosti nehody,“ řekl advokát webu dalmatinskyportal.hr.

„Prokurátor však i navzdory tomu trvá na vazbě, z důvodu možné recidivy a ovlivňování svědků,“ dodal. 

Tragická srážka

K tragické události došlo v neděli při srážce katamaránu s plachetnicí na moři v Chorvatsku u Splitu. Po nárazu šla plachetnice ke dnu a čtyři čeští občané při nehodě zahynuli. Tři lidé zemřeli přímo při nehodě, čtvrté tělo bylo později nalezeno v kajutě potopené v hloubce přibližně 50 metrů. Příčina tragédie i přesný průběh událostí jsou stále předmětem vyšetřování.

Katamarán Krilo Eclipse.
Katamarán Krilo Eclipse.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
V Chorvatsku zemřel i slavný chovatel koní.
Petr B. (†63) je další obětí tragické srážky. Vedl technický úsek ostravské společnosti OZO.

Video  Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě? 
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Témata:
vyšetřovánínehoda v chorvatskusrážka lodíkatamaránnehoda na mořiČeskoChorvatskonemocniceSplitplachetnicemořenehoda
Andrea Vídeňská
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viho ( 18. června 2026 16:58 )

Udělal vše co mohl? A co takhle zastavit? Loď má jistě nějakou setrvačnost, ale v situaci, kdy vznikne zmatek, je zastavení motorů nejlepším řešením. 😕

Ford Raptor ( 18. června 2026 14:07 )

Hromádka mediálních a zaručených( hnaček) - tento podivný příběh lidské Tragédie v podání Blesku už nečtu 👎 reagoval jsem pouze a jen na nadpis nic více ani méně- jdu s dětmi ven.

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