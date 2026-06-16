Zasáhlo to celou dědinu: Sousedé promluvili o tragédii Čechů v Chorvatsku
Nedělní srážka katamaránu s plachetnicí u chorvatského Splitu si vyžádala životy čtyř českých turistů. Další čtyři utrpěli zranění, v nemocnici nadále zůstává už jen jeden z nich. Sousedé zemřelých turistů z Bolatic na Opavsku jsou z celé situace v šoku.
Na palubě katamaránu bylo ve chvíli nehody 118 pasažérů a 7 členů posádky. U těch už vyšetřovatel přikázal provést toxikologické vyšetření. Někteří ze zemřelých Čechů pocházeli z malé vesnice Bolatice na Opavsku. Její obyvatelé jsou ze ztráty sousedů v šoku.
„Je to tak smutné. Zasáhlo to celou… celou dědinu,“ řekla jedna z místních pro televizi CNN Prima News, zalykajíc se pláčem. Podle jejího manžela byli v místní komunitě velmi oblíbení. „Účastnili se toho místního bolatického života. Tančili v krojích a tak podobně,“ řekl. Smutek vyjádřil i starosta Bolatic, podle kterého budou zesnulí mořeplavci všem ve vesnici velice chybět.
Okolnosti nehody jsou stále předmětem vyšetřování. Oznámení o kolizi dostali záchranáři v neděli krátce po půl dvanácté dopoledne. Ke srážce došlo na asi 800 metrů široké zátoce. Do akce vyrazily čluny i helikoptéry. Na místě záchranáři našli tři těla Čechů, čtvrté vylovili později z lodě potopené v padesátimetrové hloubce.
Další čtyři Češi utrpěli lehká zranění. Tři z nich už byli propuštěni, poslední ještě v nemocnici zůstává, jeho stav je však stabilní.
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