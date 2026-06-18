Čtvrtá oběť srážky ve Splitských vratech: Zemřel šéf firmy Petr
Nedělní kolize plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu patří mezi nejtragičtější v oblasti. Vyžádala si životy čtyř českých turistů. Tři z nich pocházeli z vesnice Bolatice na Opavsku. Čtvrtou obětí je šéf odpadní firmy Petr B. (†63) z Ostravy. Podle kolegů to byl skvělý muž a jeho ztráta je velmi zasáhla.
Kromě úřadu v Bolaticích, z nichž pocházeli tři ze čtyř tragicky zemřelých Čechů, zavlála černá vlajka také nad budovou městské společnosti OZO Ostrava. Poslední obětí tragédie je totiž Petr B. (†63), vedoucí technického úseku této společnosti nakládající s odpadem. „Byl to skvělý chlap. Všechny nás ta zpráva šokovala. Je to hrozná tragédie,“ hlesl jeden z jeho blízkých spolupracovníků. Byl velkým zastáncem třídění odpadů, v soukromí také nadšeným fotografem a sportovcem.
Manželé Petr (†58) a Jiřina S. (†57)
Manželský pár sportovních a jachtařských nadšenců z Bolatic. V obci byli velmi oblíbení. Petr tančíval s recesistickým kroužkem Bobři alias Bolatičtí Břicháči, a byl i členem místní kulturní komise.
Policie zadržela důstojníka katamaránu
Muž je podezřelý z ohrožení bezpečnosti zvláštních druhů dopravy se smrtelným
následkem. Byl to totiž právě on, kdo měl mít za plavidlo zodpovědnost. Kapitán katamaránu se v kritické chvíli nenacházel na velitelském můstku. Prvnímu důstojníkovi hrozí podle chorvatských médií až 15 let vězení. Vyšetřování zároveň odhalilo, že ani plachetnici v okamžiku srážky neřídil její kapitán, ale jeden z českých jachtařů.
Plavidla se střetla mezi ostrovy Brač a Šolta v neděli. Posádka plachetnice údajně zaznamenala rychle se blížící katamarán a očekávala, že je mine. To se ale nestalo. Krátce před nárazem se ještě pokusila změnit směr, střetu už ale nešlo zabránit.
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