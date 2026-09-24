Tragédie na slavném jezeře: Potopila se loď! Mnoho mrtvých

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
24. září 2026
20:15

Nejméně 41 lidí ve čtvrtek zahynulo, když se s nimi potopila loď na jezeře Tanganika, přes které pluli z Tanzanie do Konga. Na lodi byla asi stovka cestujících a náklad. Zachránit se podařilo 49 osob a po zbylých se stále pátrá, informovala agentura AP s odvoláním na oficiální činitele. Příčina neštěstí zatím není známá.

„Plavidlo, které plulo z tanzanského města Kigoma do Kalemie v konžské provincii Tanganika, se potopilo poblíž vesnice Mapera,“ řekl novinářům provinční ministr dopravy Norris Mulongoyi.

Tanganika je největší sladkovodní jezero na světě a druhé nejhlubší po Bajkalu. Příčina dnešního neštěstí zatím není známá, ale v posledních letech zahynuly při lodních nehodách v Kongu stovky lidí. Plavidla jsou často přetížená a nejsou na nich záchranné vesty.

Řeky v Kongu představují pro více než 100 milionů obyvatel této země významný dopravní prostředek, a to zejména v odlehlých oblastech, kde je nedostatečná nebo zcela chybějící infrastruktura.

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Témata:
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