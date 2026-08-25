„Rozhodli jsme se pro sladkovodní nádrže. Umístili jsme proto do nich ryby z afrických jezer Malawi a Tanganika. Jedná se o dva tisíce ryb přibližně 35 druhů,“ řekl ředitel zoo Jiří Ingr.
A nádrže jsou to opravdu obří. Každá z nich má objem 80 m3, tedy čtyřikrát větší, než byla původní žraločí.
Patří tak mezi největší skleněné nádrže v ČR. Ryby se v nich zatím ještě dost ztrácejí. „Ještě jsou malé, ale určitě vyrostou,“ ujistil Ingr.
Většina ryb jsou podle něj endemické druhy. Kromě ryb jsou v novém pavilonu i kajmánci trpasličí, leguán zelený, gekoni prstýnkoví, lezci obojživelní, střikouni lapaví či masožravá želva pelusie hnědá.
Celkové náklady na pavilon akvárií byl podle ředitele zoo 69 milionů korun, z toho 32 milionů korun pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Zajímavostí určitě je, že každé z jezer, z nichž ryby pocházejí, zaujímá plochu, která přibližně odpovídá rozloze České republiky.
Pavilonu akvárií dominují dvě obří nádrže, každá má objem 80 m3, jsou v nich ryby z jezer Malawi a Tanganika.
Autor: Hynek Zdeněk