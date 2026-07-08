Hazard v Benátkách: Turista jel na střeše lodi! Starosta zuří
Turista v italských Benátkách si na začátku července zřejmě chtěl užít extrémní adrenalinový zážitek. Rozhodl se proto vyšplhat na střechu lodi, ve které se zrovna plavil. Poprvé ho policisté při činu nechytili. Při druhém kousku už skončil v poutech.
Osmnáctiletý turista se zrovna plavil na lodi přes Svatomarkovský kanál. A nenapadlo ho nic lepšího než vyšplhat na její střechu. Zřejmě chtěl udělat unikátní příspěvek na sociální sítě. Jeho kumpáni ho při tom měli natáčet, informoval deník Bild. Svědci na něj zavolali policii, než se však na místo dostala, mladík ze střechy slezl.
O pár hodin později však kousek zopakoval a tentokrát se policistům už nevyhnul. Benátští strážníci ho zatkli ještě spolu s jedním mužem, zřejmě „kameramanem“.
„Takové chování je naprosto nepřijatelné a nelze ho omluvit jako obyčejnou neplechu,“ napsal na facebooku starosta Benátek Simone Venturini. „Lidé si myslí, že mohou města, místní hromadné dopravy a lidí využívat k získávání pozornosti na sociálních sítích,“ dodal. K takovýmto excesům však podle něj musí platit naprosto nulová tolerance.
„Není to jen nevychované gesto, ale reálné ohrožení bezpečnosti místních,“ uvedl. Benátky prý respektují spořádané návštěvníky, tento respekt však podle starosty musí platit oběma směry. Uvažuje prý i nad tím, že po turistovi bude vymáhat odškodné.
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