Vzkaz, který vyzařoval pohodu na lodi, zveřejnila kamarádka na sociální síti. „Ještě hodinu a půl před tragédií mi psal zprávu a poslal fotku: Nechávám se zarůst vousem, aby to vypadalo, že brázdím moře odjakživa,“ tlumočila jeho vzkaz.
Byl to právě Petr B. Z Bohumína, kdo v okamžiku střetu s katamaránem plachetnici kormidloval, jak potvrdil skifař Vladimír z Prahy.
Vlajka vlaje, těla nevydali
Čtveřice Čechů se domů živá už nevrátí, černá vlajka na radnici v Bolaticích dál vlaje. Bude tu plápolat, než vrátí chorvatská strana těla tří místních obyvatel, jimiž jsou manželé Jiřina S. (†57) a Petr S. (†58) a také Vít H. (†67) z místní části Borová.
Čtyři oběti tragédie:
Petr B. (†63) z Bohumína
Jeden z vrcholných manažerů firmy OZO Ostrava měl obří množství znalostí z oblasti vytváření systému komplexního odpadového hospodářství ve městě. „Jestli Pán Bůh potřeboval v nebi udělat pořádek, tak si vybral sakra dobře, odborníka na slovo vzatého, jednoho z nejlepších v zemi. Ale sama v sobě si říkám, že to bylo zbytečně brzo,“ napsala o něm kolegyně na sociální síť.
V soukromí byl nadšeným fotografem a taktéž sportovcem. Působil i v kontrolní komisi v TJ Sokol v domovské obci.
Vít H. (†67) z Borové u Bolatic
Léta působil v hřebčíně v Albertovci, později založil svůj hřebčín Amona v Bolaticích, který do posledních dní vedl. Život zasvětil hlavně chovu trakénských koní. Byl to právě on, kdo se nejvíc zasloužil o záchranu chovu tohoto plemene v České republice.
Chovatel koní, ale také parkurový jezdec, rozhodčí, stavitel kurzů a v neposlední řadě i veterinář. Dlouholetý člen České jezdecké federace, chovatel koní a parkurový jezdec. Ačkoliv narozený v Praze, většina jeho aktivního života byla spojena se Severomoravskou oblastí ČJF.
Jiřina S. (†57) a Petr S. (†58) z Bolatic
Manželský pár z Bolatic na Opavsku. Sportovní nadšenci. Petr S. tančíval a bavil obec Bolatice s recesistickým kroužkem Bobři alias BOlatičtí BŘIcháči. Byl také členem kulturní komise. S manželkou Jiřinou před 10 lety natočili film Čepení nevěsty o přechodu dívky do role vdané ženy. Měli hlavní role nevěsty a ženicha.
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