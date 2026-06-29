Děsivá nehoda na D1: Policejní auto se převrátilo na střechu!

ůz slovenské policie skončil po nehodě na dálnici D1 převrácený na střeše.
Autor: Štepánka Grofová - 
29. června 2026
09:20

Na slovenské dálnici D1 nedaleko Sence havarovalo o víkendu služební vozidlo dálniční policie. Auto po nárazu prorazilo svodidla, převrátilo se na střechu a skončilo mimo vozovku. Při nehodě se zranili dva policisté, jeden z nich putoval do nemocnice.

Na dálnici D1 ve směru na Trnavu došlo v neděli brzy ráno k vážné dopravní nehodě slovenské dálniční policie. Řidič z dosud nezjištěných příčin ztratil nad vozidlem kontrolu, vyjel s ním mimo vozovku, prorazil svodidla a převrátil se na střechu.

„Při nehodě utrpěl řidič vozidla zranění vyžadující převoz do nemocnice, druhý policista byl jednorázově ošetřen na místě přivolanou záchrannou službou,“ uvedla Slovenská policie na sociálních sítích.

Nikdo další při nehodě zraněn nebyl. Dechová zkouška u řidiče přítomnost alkoholu vyloučila. Přesné okolnosti a příčinu havárie nyní vyšetřují policisté Krajského ředitelství Policajního sboru v Bratislavě.

ůz slovenské policie skončil po nehodě na dálnici D1 převrácený na střeše.

ůz slovenské policie skončil po nehodě na dálnici D1 převrácený na střeše.

 

 

Témata:
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Štepánka Grofová
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