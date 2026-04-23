Smrt na dovolené v Neapoli: Turistku zabil kus sochy! Z balkonu ho hodil chlapec

Zesnulá Chiara Jaconisová
Úlomek sochy, který trefil Chiaru Jaconisovou do hlavy
Autor: Nicole Kučerová - 
23. dubna 2026
13:30

Dovolená mladého páru skončila nejhorším možným způsobem. Těsně před odletem se oba procházeli uličkami italského Neapole, když na Chiaru spadl úlomek sochy. Z balkonu ve třetím patře ho hodil chlapec (13) a nic netušící ženu trefil přímo do hlavy. O pár dní později zemřela. Rodiče dítěte nyní čelí obvinění za zabití z nedbalosti.

V září roku 2024 se mladý italský pár procházel po Neapoli, když došlo k neuvěřitelné tragédii. V úzké kamenné uličce Chiara Jaconisová (†30) táhla s přítelem Liviem kufry, jelikož se chystali k odletu. Během chvíle se ale všechno změnilo. Mladou ženu, pracující v luxusním butiku v Paříži, trefil padající úlomek sochy přímo do hlavy.

Pár byl původem z Itálie, ale bydlel ve francouzské Paříži. Chaira letěla navštívit domovinu na oslavu třicátých narozenin. Nešťastný incident zachytila bezpečnostní kamera z lokální kavárny, informoval deník The Sun.

Kus sochy měl z balkonu ve třetím patře hodit třináctiletý chlapec. Úlomek vážící necelá dvě kila se během vteřiny proměnil ve smrtící zbraň. Žena po ráně okamžitě padla k zemi a přítel Livio jí přiběhl na pomoc. Záchranná služba turistku převezla do nemocnice, kde podstoupila operaci. O dva dny později zemřela na následky vážného poranění mozku.

Soud od té doby případ řeší. Chlapce zprostil viny na základě věku, jelikož v Itálii nejsou děti do čtrnácti let trestně odpovědné, a obvinil rodiče z nedbalosti.  Podle prokuratury měli svého syna lépe hlídat a sledovat, co dělá. Manželé se proti tomu ohradili a stojí si za tím, že za tragickou událost nemohou. Zároveň si myslí, že by měl soud očistit jejich syna na základě faktů, nikoliv věku. Tvrdí, že jim socha ani nepatřila, uvedl server News.

„Je to obrovská ztráta, tragédie, která zasáhla nás všechny,“ vyjádřil se starosta Neapole. Případ v Itálii otevřel otázku odpovědnosti a právního řešení nehod podobného charakteru. Podle webu New York Post proběhne jednání před neapolským soudem 26. června.

pavel černy ( 23. dubna 2026 21:43 )

Zlomyslní parchanti nejsou jen u nás - zbavit "beztrestnosti" a za zabití do chládku, aby si uvědomil skutečnou hodnotu života !!! 😨

