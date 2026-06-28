Dívka (13) si spletla lehátko u bazénu: Odstartovala tím hromadnou bitku!
Mladá Britka si chtěla užít dovolenou ve španělském ráji jménem Costa Brava. Udělala však osudovou chybu. Sedla si na spatné lehátko u bazénu. Člověk, kterému patřilo, ji následně fyzicky napadl. To se však nikomu z přítomných nelíbilo a z banality se tak postupně stala hromadná rvačka!
Konflikt by se při troše vůle dal snadno vyřešit slovně. Dívce by prostě stačilo říct, že leží na špatném místě. To však zřejmě bylo pro obyvatele lehátka příliš náročné. Místo toho se tedy do třináctileté Britky surově pustil pěstmi.
Do akce se přidali i mužovi přátelé, kteří ho v násilném chaosu ještě podpořili. Mělo se zřejmě jednat o místní. Nebohé slečně na pomoc přispěchali ostatní britští dovolenkáři a místo se proměnilo v dějiště brutální hromadné bitky. Vzduchem začaly létat nadávky a sklenice. Skupinovou šarvátku musela vyřešit policie.
Prvotní napadení bylo tak brutální, že dívku musela odvézt sanitka s úplně zkrvaveným obličejem. „Ten chlap neřekl ani slovo, prostě okamžitě začal útočit,“ popsal pro deník The Sun jeden ze svědků. Celý incident podle něj připomínal barovou rvačku z nějakého westernového filmu.
Jeho partnerka prý tou dobou čekala ve frontě u baru. Když slyšela zvuk tříštěného skla, začala se bát, že by mohlo jít o podobný teroristický útok, jako v roce 2015 v Tunisku. „Všichni křičeli na svoje děti a pak s nimi co nejrychleji odcházeli pryč,“ pokračoval svědek. Skupinka agresorů měla čítat asi 30 členů, v hotelu prý byli už i minulý rok.
Napadená dívka s rodinou si zařídila pobyt jinde a do hotelu se už nevrátila. Skončila se zlomeným nosem. Zbytek hostů se prý nyní barikáduje na pokojích ze strachu z agresivních Španělů.
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